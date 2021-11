Rolling Loud dit que DaBaby a appris des commentaires homophobes, parraine une nouvelle tournée

DaBaby revient en tournée après ses commentaires homophobes, et tout est soutenu par Rolling Loud – le festival où il a fait ces remarques – qui pense qu’il est un homme changé.

Voici le deal… DaBaby vient d’annoncer une tournée de 22 spectacles présentée par Rolling Loud intitulée « Live Show Killa Tour ». Le rappeur le présente comme « LE MONTRE QUE VOUS PENSEZ NE JAMAIS VOIR ENCORE » … en se moquant clairement des gens qui voulaient qu’il soit annulé.

Un représentant de Rolling Loud a déclaré à TMZ… RL soutient les secondes chances et pense que DaBaby a grandi et a appris de son expérience, et que tout le monde sera le bienvenu aux spectacles.

Comme vous le savez … il y a eu une réaction massive contre DaBaby après le coup de gueule homophobe à Rolling Loud à Miami — il a été abandonné de la programmation de quelques festivals.

Mais, il est retourné à une scène Rolling Loud le mois dernier à New York, où il a rejoint son copain 50 centimes en tant qu’invité spécial.

Des sources proches de DaBaby ont déclaré à TMZ … qu’il avait signé le contrat de tournée avec RL avant son apparition avec Fiddy, mais pas plus tôt qu’il y a un mois.

En fin de compte, DaBaby n’est pas annulé … du moins pas par Rolling Loud. Sur la base de l’accueil qu’il a reçu à New York, un grand nombre de fans seraient d’accord.