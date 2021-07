Rolling Loud Miami souffre d’un effondrement de la scène un jour avant l’événement

Une scène s’est partiellement effondrée à Rolling Loud Miami juste un jour avant le début du festival hip-hop très attendu.

Les organes de presse locaux ont capturé des images aériennes de la zone de performance tombée, bien qu’il ne soit pas clair lequel des quatre stades de Rolling Loud Miami (Ciroc Stage, Audiomack Stage, Monster Energy Stage ou Dryp Stage) s’est effondré. Cependant, certains sur les réseaux sociaux ont précisé que la scène d’Audiomack avait été touchée, et les organisateurs ont rapidement réglé l’incident – ​​qui, inutile de le dire, aurait pu s’avérer désastreux s’il s’était produit à peine 24 heures plus tard, alors que R-Mean est sur le point de événement à 16 h 40 HNE cet après-midi.

« Au cas où vous le verriez aux infos, un écran est tombé sur l’une de nos scènes. Personne n’a été blessé et ce sera réparé avant l’ouverture des portes demain. Le spectacle continue!” Rolling Loud a indiqué dans un tweet. Le message a recueilli au nord de 2 500 likes, et une partie importante des fans ont répondu pour exprimer leur inquiétude non pas avec la scène effondrée, mais avec les prévisions du week-end.

Au moment de la publication, les prévisions de The Weather Channel à Miami prévoyaient “des averses et des orages épars” à partir d’aujourd’hui et jusqu’à mercredi, avec 60% de probabilité de pluie ce soir et samedi ainsi qu’une probabilité de 40% de pluie dimanche soir. Les prévisions moins qu’encourageantes (et l’effondrement de la scène) soulignent le nombre considérable de pièces mobiles impliquées dans le lancement de festivals de musique massifs.

Sur ce front, il semble que Rolling Loud Miami se déroulera sans Fredo Bang, qui devait fournir le set final sur Dryp Stage ce soir. (Les rappeurs populaires NLE Choppa, 21 Savage et A$AP Rocky clôtureront la première nuit de Rolling Loud Miami sur les autres scènes.) Les autorités ont arrêté Fredo Bang (nom complet Fredrick Givens II) hier soir sur un mandat de sa Louisiane natale.

En ce qui concerne le moment de l’arrestation, les forces de l’ordre pourraient prendre des mesures préventives pour prévenir les crimes violents, car plusieurs fusillades ont eu lieu pendant le week-end de Rolling Loud 2019 (qui a attiré plus de 200 000 participants au cours de ses trois jours). La plus médiatisée de ces fusillades a vu des hommes armés tirer plusieurs coups de feu sur NBA YoungBoy et son équipe depuis un véhicule en mouvement. La petite amie de YoungBoy a été blessée, de même que deux passants et leur enfant de cinq ans, tandis qu’un passant de 43 ans, Mohamad Jradi, a été tué.

Les procureurs de Louisiane “ont publiquement lié” le groupe Top Boy Gorilla (dont Fredo Bang serait membre) à la fusillade, suggérant qu’elle s’est produite en raison d’une querelle en cours avec le groupe homonyme NBA de NBA YoungBoy. Bien que NBA YoungBoy lui-même ne soit pas réservé pour Rolling Loud Miami 2021, il est vraisemblablement associé à certains des nombreux autres rappeurs qui divertiront les fans.

Nonobstant ces considérations, le festival hip-hop de trois jours mettra en vedette Lil Baby, Travis Scott, Playboi Carti, Post Malone, Gucci Mane, Megan Thee Stallion, DaBaby et un certain nombre d’autres artistes bien connus. Témoignant de la prévalence continue de la diffusion en direct, Fashion Nova parraine un flux gratuit Rolling Loud 2021 sur Veeps de Live Nation. Enfin, l’affiche de Rolling Loud Miami révèle également que des “invités surprises” devraient faire leur apparition, et beaucoup pensent que Kanye West interprétera des morceaux de son tout nouveau Donda.