Rolling Stone a publié une interview perdue étrange et maladroite entre Johnny Depp et Keith Richards

En mai 2007, Rolling Stone a publié une histoire de couverture et une interview entre Keith Richards, et son fils spirituel Johnny Depp. Sauf que l’interview qui a été publiée dans le magazine n’était pas l’interview originale. Grâce à Rolling Stone eux-mêmes, nous savons maintenant que l’interview originale était si désordonnée, si bizarre, si inconfortable, si décalée, qu’ils ne pouvaient pas en toute conscience la publier. Eh bien, nous sommes tous assez désespérés pour le contenu, et grâce à une pandémie mondiale en cours, nous accepterons à peu près n’importe quoi, quelle que soit la qualité ou la qualité discutable. Et c’est peut-être pourquoi Rolling Stone a finalement publié l’interview originale de sa propre version du coffre-fort de Disney après quatorze ans d’enterrement. Ou peut-être qu’ils l’ont relâché parce que le coffre-fort commençait à sentir trop le Marlboros, la vodka, l’essence à briquet et les fedoras non lavés avec cette interview piégée comme ça.

Journaliste de Rolling Stone Erik Hedegaard écrit qu’il a eu l’interview entre Johnny Depp et Keith Richards après que Johnny lui ait spécifiquement demandé son nom. Erik dit qu’il a déjà interviewé Johnny et qu’ils s’entendaient très bien, alors quand est venu le temps de l’interview avec Johnny et Keith au Château Marmont au début de 2007, Erik s’est vu confier le poste. Si vous recherchez cette interview maintenant, vous verrez que Rolling Stone attribue à David Wild le rôle d’auteur. Erik dit qu’après que l’interview s’est avérée être un tel gâchis que la couverture et l’interview ont été réaffectées et refaites. La raison pour laquelle Johnny et Keith faisaient une interview conjointe en premier lieu était de promouvoir Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde, alias le film Pirates où Keith Richards fait une apparition en tant que papa du capitaine Jack Sparrow. Le plus gros point à retenir de cette interview originale est que Johnny et Keith ne le ressentaient pas, c’est le moins qu’on puisse dire. C’était comme si quelqu’un remplaçait toutes ses boissons alcoolisées par de l’eau gazeuse et tous ses consommables addictifs à base de bouche par des cigarettes sucrées. via Rolling Stone :

« Richards a pris un instant, une aversion vigoureuse et presque chimique pour moi et a rapidement menacé de me mettre une banane dans le cul. Sans sourire, sans blague.

Erik dit que les choses allaient assez bien au début, avec Johnny et Keith en quelque sorte se branlant sur l’ego et parlant du film. Puis Erik a fait l’erreur de montrer l’une des bagues crâniennes de Keith et de laisser entendre que Keith s’est inspiré de Iggy Pop.

Vaguement, je me suis demandé s’il était lié d’une manière ou d’une autre à la bague tête de mort qu’Iggy Pop est connue pour porter. « La bague tête de mort », ai-je dit, « est-ce l’une des bagues tête de mort d’Iggy Pop ou est-ce une autre ? » Pendant la plus brève des pauses, toute lumière s’enfuit, l’obscurité descendit, et un frisson soudain prit l’air. Depp fut le premier à parler. « C’est le, c’est le créateur des bagues crâniennes, » siffla-t-il à peu près, tombant dans les mots. — C’est l’original, dit froidement Richards. Puis il s’avança. « Je le porte depuis une trentaine d’années. Vous ne le saviez pas ? Vous ne saviez pas que Keith Richards était célèbre pour sa bague tête de mort ?

Si jamais vous voulez désespérément sortir d’une conversation avec Keith Richards, apparemment, les mots magiques sont « Iggy Pop », car la conversation avec l’anneau de crâne a donné le ton pour le reste de l’interview. Comme avec Keith donnant des citations aussi excellentes et concises que « Qui s’en soucie ? et « Tirez-moi le doigt ».

« Alors, Keith », ai-je dit, « quels conseils donneriez-vous à Johnny sur la façon dont il devrait vivre le reste de sa vie ? » Mais Richards n’en voulait pas. « Il n’a pas besoin de putain de conseils, » grogna-t-il. « Très bien alors, » dis-je. « Génial », a-t-il déclaré. « Tire mon doigt. » Prenant une profonde inspiration, j’ai pensé qu’il valait mieux changer de sujet et aller avec quelque chose d’anodin. « Quand vous vous êtes réveillé ce matin, quelle a été votre première pensée ? « On s’en fout? » dit Richards.

Essayant de briser la glace et de remettre Keith et Johnny de son côté, Erik leur a demandé de nommer la première pensée qu’ils ont eue le matin, ce à quoi Keith a riposté que quiconque se souvient de sa première pensée le matin est un « putain de cinglé ». avant de laisser entendre qu’Erik devrait envisager de se jeter du balcon. Lorsqu’Erik a demandé si l’un ou l’autre pouvait raconter une blague, Johnny, horrifié, a répondu qu’il avait une « peur mortelle » des blagues et qu’il pensait que le fait d’essayer de faire rire quelqu’un était « manipulateur ». Lorsqu’on lui a demandé s’il était « viril » de se maquiller (une question qui a vraiment vieilli comme du lait en 14 ans), Keith a répondu avec une implication d’agression à base de banane :

« Voulez-vous en discuter ? » dit Richards. « Tu vas demander ça à John putain de Wayne et tu verras ce que tu obtiens, mon pote. Un bâton très pointu. Et puis il y a l’entonnoir avec un lavement au plomb chauffé au rouge. Et une banane dans le cul. Et, oh, bébé, ça arrive. Sans sourire, sans blague.

Keith aurait évoqué à nouveau cette banane du cul, cette fois avant de demander à Erik s’il avait un joint sur lui. Keith était énervé quand Erik a dit qu’il n’en avait pas apporté avec lui. Aussi, rappelez-vous quand Johnny Depp a été choisi comme le Chapelier fou dans Alice au pays des merveilles de Tim Burton ? C’était un casting parfait parce que Johnny et Keith ont commencé à parler d’énigmes :

Je leur ai demandé s’ils pouvaient énumérer pour moi les sept péchés capitaux. « Peux-tu les nommer ? » Depp m’a dit, calmement. « Je ne pense pas. » « Pourquoi nous demandez-vous alors ? » « Eh bien, j’ai pensé que peut-être -« « Je vais vous donner le huitième », a déclaré Richards. « OK, c’est quoi le huitième ? » « Demander ce que c’est si vous ne connaissez pas le septième », a déclaré Depp. « Parce que si vous ne connaissez pas le septième, vous ne pouvez pas en avoir un huitième, bébé », a déclaré Richards.

L’interview, qui a duré moins d’une heure, était officiellement terminée lorsqu’Erik a suggéré à Johnny et Keith de se faire une guerre des pouces. Erik dit qu’après que ce soit fini et que Keith soit parti, Johnny a couru vers lui et l’a mâché pour avoir fait un travail de merde. Plus tard, Johnny aurait écrit à Rolling Stone et se serait plaint de l’interview, en particulier de la suggestion de lutte avec le pouce, et c’est à ce moment-là qu’elle a été réaffectée. Et en 2018, Johnny et Rolling Stone ont pratiquement rompu pour de bon.

Keith a admis il y a quelques années qu’il ne buvait plus vraiment. Il buvait clairement cette nuit de l’interview. Il a demandé à un inconnu de lui tirer le doigt ! Cela pourrait signifier la mort pour Keith Richards ! L’homme est essentiellement une momie vivante effrayante à ce stade. Expulser autant d’air comprimé de son corps tout en tirant sur l’un de ses os fragiles ? Il pourrait s’effondrer comme une pelouse gonflable d’Halloween.

