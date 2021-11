Rolling Stone classe les 50 meilleures chansons de Kendrick Lamar

Alors que les fans attendent patiemment la nouvelle musique de Kendrick Lamar, Rolling Stone se plonge dans sa discographie et célèbre sa grandeur.

Le magazine a classé les 50 meilleures chansons de la cheville ouvrière de Compton, qu’il appelle le « rappeur le plus important et le plus révolutionnaire des 15 dernières années ». La liste couvre l’ensemble de son catalogue, y compris ses mixtapes publiées avant son premier album, Section.80.

En tête de liste se trouvent « Money Trees » de 2012 avec Jay Rock avec son refrain persistant « Ya bish », décrit comme « l’une des tournures de phrases les plus durables de la culture pop moderne ». « Alright » de 2015 prend la deuxième place, le magazine l’appelant un « hymne pour le mouvement émergent Black Lives Matter ».

Le top 10 comprend également « Backseat Freestyle » au n ° 3, suivi de « Swimming Pools (Drank) », salué comme « l’une des plus grandes chansons de la dernière décennie ».

« Bitch, Don’t Kill My Vibe » arrive au n ° 5, tandis que le top 20 comprend « ADHD » (n ° 6), « HUMBLE ». (No. 8), « Loyalty » avec Rihanna (No. 14) et « King Kunta » (No. 16), ainsi que des morceaux moins connus comme « Ronald Reagan Era (His Evils) » (No. 9) et « Rigamortis » (n° 10).

Le rappeur lauréat du prix Pulitzer prépare actuellement son dernier album TDE et rejoindra Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem et Mary J. Blige au Super Bowl Halftime Show de l’année prochaine.

Découvrez quelles coupes K-Dot ont fait partie du top 20 et consultez la liste complète ici.

Les plus belles chansons de Kendrick Lamar

1. « Arbres d’argent », exploit. Jay Rock (2012)

2. « D’accord » (2015)

3. « Acrobatie à l’arrière » (2012)

4. « Piscines (Boire) » (2012)

5. « Salope, ne tue pas mon ambiance » (2012)

6. « TDAH » (2011)

7. « Sans titre 05 09.21.2014 » (2016)

8. « HUMBLE ». (2017)

9. « Ronald Reagan Era (His Evils) », feat. RZA (2011)

10. « Rigamortis » (2011)

11. « Sing About Me (Je suis en train de mourir de soif) » (2012)

12. « Le plus noir de la baie » (2015)

13. « Sans titre 02 06.23.2014 » (2016)

14. « Loyauté », exploit. Rihanna (2017)

15. « Dessin animé et céréales », feat. Jeu de tir (2013)

16. « Le roi Kunta » (2015)

17. « MAAd City », exploit. MC Eiht (2012)

18. « Sans titre 07 2014-2016 » (2017)

19. « Élément » (2017)

20. « SENTIR ». (2017)