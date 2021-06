Rolling Stone et Curaleaf s’associent sur les pré-rolls et les pods – WWD

in

Rolling Stone s’associe à Select, la marque de cannabis lifestyle détenue par Curaleaf, sur une gamme de produits à base de cannabis.

La gamme, baptisée Rolling Stone by Select, comprend deux formats : un pré-roll (une première pour Select) et un système de dosettes, chacun disponible en trois variétés de cannabis différentes : « Overdrive » (une sativa), « Reverb » (une indica) et « Phaser » (un hybride). Les produits sont initialement lancés dans des dispensaires du Nevada, avec des plans pour s’étendre dans d’autres États.

Alors que Curaleaf recentre ses ressources sur la normalisation de la consommation de cannabis, le partenariat avec une marque médiatique a eu des avantages très spécifiques, a déclaré Joe Bayern, PDG de Curaleaf.

“Nous pensons que la prochaine étape du développement du cannabis est de changer certaines des perceptions sociales autour de la consommation de cannabis et d’éliminer la stigmatisation du cannabis”, a déclaré Bayern. « Rolling Stone a vraiment été actif dans l’espace pour aider à changer la perception sociale autour de questions clés depuis 50 ans. »

Gus Wenner, président et chef de l’exploitation de Rolling Stone – qui, comme WWD, appartient à Penske Media Corp. – a convenu que le cannabis était enraciné dans l’ADN de la publication depuis des décennies.

“Dans les années 70, il y avait une offre promotionnelle d’abonnement où vous obtenez un clip de gardon si vous vous abonnez”, a déclaré Wenner. « Le cannabis fait partie de l’histoire de Rolling Stone, et la musique et le cannabis entretiennent également une longue relation l’un avec l’autre.

De même, le cannabis avait du sens pour Rolling Stone compte tenu de ses nombreux reportages sur la légalisation de la plante aux États-Unis. « Nous avons couvert la légalisation du cannabis probablement plus largement que la plupart », a ajouté Wenner.

Cette collaboration est l’effort le plus récent de Rolling Stone pour capturer les consommateurs en dehors des médias. En septembre 2020, la marque a lancé une collection de produits de marque. Bien que le cannabis soit la première incursion de la marque dans les produits de consommation emballés, Wenner envisage une expansion de plusieurs autres.

« Si vous pouvez créer des produits d’une manière authentique qui correspond réellement à vos valeurs et à votre journalisme en tant qu’éditeur, il peut y avoir beaucoup de succès. De même, s’il s’agit d’un domaine d’expertise », a déclaré Wenner.

Cela étant dit, Wenner ne prévoit pas de se lancer dans la fabrication de produits. « Nous ne sommes pas une entreprise de CPG et notre expertise se situe dans le journalisme et l’éditorial. Nous voulons toujours que ce soit notre objectif principal », a-t-il déclaré.

Le Bayern et Wenner ont tous deux déclaré que les voies de marketing traditionnelles, comme les médias sociaux, n’étaient pas disponibles pour les entreprises étant donné la réglementation concernant les produits à base de cannabis. La narration, a déclaré le Bayern, était un avantage pour un partenariat avec une marque médiatique.

« Comme nous couvrons tellement le sujet d’un point de vue éditorial, nous travaillons selon les directives sur la façon dont vous pouvez et ne pouvez pas commercialiser un produit à base de cannabis, mais selon nos propres directives internes en matière de marketing et de rédaction”, a déclaré Wenner. “Mais, nous avons beaucoup de façons d’engager notre public, notre lecteur et notre consommateur.”

Le Bayern a ajouté que le partenariat n’en est qu’à sa première phase, et une déclaration conjointe de la société et de Rolling Stone fait allusion à un concept de vente au détail qui se dirigera vers Las Vegas en 2022.

