Rolling Stone : les membres du Congrès ont aidé à planifier les rassemblements du 6 janvier

Rolling Stone a une nouvelle histoire majeure:

EXCLUSIF : les organisateurs de la manifestation du 6 janvier disent avoir participé à des « dizaines » de réunions de planification avec des membres du Congrès et le personnel de la Maison Blanche

Certaines des personnes impliquées dans la tentative de coup d’État du 6 janvier contre le gouvernement des États-Unis commencent à parler au comité restreint et ont également parlé à Rolling Stone.

Deux de ces personnes ont longuement parlé à Rolling Stone ces dernières semaines et ont détaillé des allégations explosives selon lesquelles plusieurs membres du Congrès ont été intimement impliqués dans la planification des efforts de Trump pour annuler sa défaite électorale et les événements du 6 janvier qui sont devenus violents. [emphasis added]

Les deux sources, qui ont toutes deux obtenu l’anonymat en raison de l’enquête en cours, décrivent avoir participé à des « dizaines » de briefings de planification avant le jour où les partisans de Trump ont fait irruption au Capitole alors que sa défaite électorale contre le président Joe Biden était certifiée. « Je me souviens particulièrement de Marjorie Taylor Greene », dit l’organisateur. « Je me souviens avoir parlé à probablement près d’une douzaine d’autres membres à un moment ou à un autre ou à leur personnel. »

C’est de la merde de niveau bombe !

Bien qu’il y ait eu des indications antérieures que des membres du Congrès étaient impliqués, il s’agit également du premier compte détaillant leur rôle supposé et sa portée. Les deux sources affirment également avoir interagi avec des membres de l’équipe de Trump, dont l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, qu’ils décrivent comme ayant eu l’occasion d’empêcher la violence.

Greene était loin d’être le seul Congresshacker à participer :

Aux côtés de Greene, le républicain conspirateur pro-Trump de Géorgie qui a pris ses fonctions plus tôt cette année, le couple a tous deux déclaré que les membres qui ont participé à ces conversations ou qui ont fait participer les meilleurs membres du personnel comprenaient le représentant Paul Gosar (R-Ariz.), Rep. Lauren Boebert (R-Colo.), Rep. Mo Brooks (R-Ala.), Rep. Madison Cawthorn (RN.C.), Rep. Andy Biggs (R-Arizona) et Rep. Louie Gohmert (R- Texas). « Nous parlions à l’équipe de Boebert, à l’équipe de Cawthorn, à l’équipe de Gosar comme dos à dos », explique l’organisateur.

Le comité restreint est au-dessus :

Le comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’attaque s’intéresse également au bureau de Gosar. Le chef de cabinet de Gosar, Thomas Van Flein, faisait partie des personnes qui ont été nommées dans les demandes « générales » du comité aux agences exécutives à la recherche de documents et de communications au sein de l’administration Trump.

L’une de ces « communications » était la possibilité d’un « pardon général » de Trump pour sédition. Correction: Gosar a suggéré que Trump accorde une grâce à certaines des personnes impliquées pour un « événement sans rapport » (non spécifié) pour les encourager à travailler sur les manifestations. Si ce n’est pas tout à fait clair, c’est parce que Rolling Stone dit qu’ils retiennent certains détails afin de préserver l’anonymat.

Les deux sources (Rolling Stone dit avoir également parlé à une troisième) se disent prêtes à témoigner publiquement. Ils disent aussi qu’ils étaient des partisans de Trump et qu’ils croyaient en lui, ils se sont manifestés parce qu’ils étaient paniqués par la violente insurrection. (La responsabilité légale potentielle pourrait également être un facteur.)

Malgré leur affinité persistante pour Trump et leurs questions sur le vote, les deux sources disent qu’elles étaient motivées à se manifester en raison de leurs inquiétudes quant à la façon dont les manifestations pro-Trump contre les élections ont finalement abouti à la violente attaque contre le Capitole. Bien sûr, avec leurs autres problèmes juridiques et l’enquête de la Chambre, ces deux sources ont une motivation claire pour coopérer avec les enquêteurs et se retourner contre leurs anciens alliés. Et leurs deux récits les présentent sous un jour résolument favorable par rapport à leurs anciens alliés.

Mon sentiment est que les dirigeants, en particulier McCarthy, ne le savaient pas à l’avance. Les traîtres du Congrès nommés sont pour la plupart des premiers termes et quelques idiots à long terme comme Gohmert. Mais je suis absolument certain que McCarthy l’a appris en quelques jours, et depuis, il essaie de l’empêcher de sortir. Mais cela n’a pas fonctionné.

Ce n’est pas fini de loin. Mais on y arrive. Ces Kossaks qui hurlent sur le fait que rien ne se passe et que les putschistes s’en tirent devraient prendre le reste de la soirée, et peut-être demain, pendant que nous regardons comment cela se passe.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.