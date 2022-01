Rolling Stones honoré par 12 timbres Royal Mail pour son 60e anniversaire

Les pierres qui roulent sont honorés par la Royal Mail du Royaume-Uni avec 12 timbres spéciaux, l’année du 60e anniversaire du groupe légendaire. Il existe un ensemble principal de huit timbres représentant des performances lors de divers spectacles de leur histoire stellaire, et quatre autres d’images de groupe et d’affiches présentées dans une feuille miniature.

Les huit principaux timbres représentent les Stones sur scène à différentes époques de leur vie sans égal. Ils proviennent de leur célèbre Spectacle de Hyde Park à Londres en juillet 1969 ; East Rutherford, New Jersey, États-Unis, août 2019 ; Rotterdam, Pays-Bas, août 1995 ; Tokyo, Japon, mars 1995 ; New York, États-Unis, juillet 1972 ; Oslo, Norvège, mai 2014 ; Knebworth, Hertfordshire, Royaume-Uni, août 1976 ; et Düsseldorf, Allemagne, octobre 2017.

Mettre leur empreinte sur l’histoire du rock

La feuille miniature séparée présente deux photographies des Stones ensemble et deux de leurs célèbres affiches historiques et accrocheuses pour des visites spécifiques. Les timbres seront en vente générale le 20 janvier et peuvent être précommandé à partir d’aujourd’hui (11) ici et par téléphone au +44 (0)3457 641 641.

De nombreuses configurations seront disponibles, dont un pack de présentation, un carnet de timbres Prestige en édition limitée, un lingot de timbre en argent, des couvertures de médailles illustrant les tournées Bridges To Babylon et Licks, et bien plus encore. La collaboration entre le groupe et le Royal Mail a été réunie et facilitée par Bravado, la division de gestion de marque et de style de vie d’Universal Music Group.

Les timbres arrivent au début d’une année au cours de laquelle le groupe devrait célébrer son 60e anniversaire, marqué par son tout premier concert sous le nom du groupe, au Marquee Club de Londres le 12 juillet 1962. Ils ne deviennent que le quatrième groupe de musique recevra une émission de timbres Royal Mail dédiée, après Les Beatles en 2007, Pink Floyd en 2016, et reine en 2020.

« Peu de groupes dans l’histoire du rock ont ​​réussi à se tailler une carrière aussi riche et expansive que celle des Rolling Stones », déclare David Gold, directeur des affaires publiques et des politiques du Royal Mail. « Ils ont créé certains des albums les plus emblématiques et inspirants de la musique moderne, avec des performances live révolutionnaires à la hauteur. »

