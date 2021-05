Rolling Stones ‘Jumpin’ Jack Flash ‘obtient un nouveau look avec une nouvelle vidéo lyrique

ABKCO a publié de nouvelles vidéos de paroles pour le classique 1968 Pierres qui roulent cliquez sur “Jumpin’ Jack Flash” et sa face B originale “Child of the Moon”. Pour coïncider avec leur apparition aujourd’hui (28), les deux morceaux ont été récemment remasterisés par l’ingénieur de mastering 12 fois Grammy, Bob Ludwig. Ils sont désormais disponibles en single sur toutes les plateformes de streaming.

Le Mick Jagger/Keith Richards-Le classique écrit “Jumpin’ Jack Flash” a été enregistré par les Stones en avril et mai 1968. Produit par Jimmy Miller aux Olympic Studios de Londres, il présentait les cinq membres originaux du groupe, avec le bassiste Bill Wyman à l’orgue Hammond et Richards à basse ainsi que la guitare principale de la chanson.

Tom Readdy et Lucy Dawkins, réalisateurs de la nouvelle vidéo lyrique du studio de design créatif basé à Londres Yes Please Productions, ont observé : créer un visuel qui correspond d’une manière ou d’une autre au fanfaron et à l’excitation de la piste.

“Avec ce riff de guitare et la voix brûlante exceptionnelle de Jagger, nous avons décidé de créer des animations qui frappent et mettent l’accent sur chaque rythme, partie de guitare et syllabe chantée”, ont poursuivi les réalisateurs. « La simplicité de la palette de couleurs, ainsi que les éléments bruts dessinés à la main s’unissent pour créer un visuel énergique pour accompagner la joyeuse montée d’adrénaline qu’est « Jumpin’ Jack Flash ». »

« Child of the Moon », une autre composition de Jagger-Richards, a également été enregistrée aux Jeux olympiques avec Jimmy Miller et comprend le saxophone de Brian Jones. A noté Readdy et Dawkins : « Notre vidéo lyrique pour ‘Child Of The Moon’ s’inspire du paysage naturel et des éléments de la vidéo promotionnelle du morceau de 1968 réalisé par Michael Lindsay-Hogg.

« La chanson était inachevée pendant les séances de La demande de leurs majestés sataniques et souvent considéré comme le post-scriptum de l’ère psychédélique du groupe. Nous nous sommes appuyés sur cette ambiance pour créer des illustrations sur mesure inspirées des années 60 de fleurs, de feuilles et de motifs qui poussent dans et autour de la police de caractères ornée. Cette police de caractères figurait d’ailleurs sur une pochette originale de 7 pouces pour ‘Jumpin’ Jack Flash’/’Child Of The Moon’.

Achetez ou diffusez le single remasterisé « Jumpin’ Jack Flash »/« Child Of The Moon ».