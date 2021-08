Les pierres qui roulent annoncent aujourd’hui la sortie en octobre d’une édition de luxe élargie pour le 40e anniversaire de leur album multi-platine de 1981, Tattoo You.

Les nouvellement remasterisé et étendu Tattoo You (40th Anniversary Edition) sera disponible via Universal Music le 22 octobre et proposera pas moins de neuf morceaux inédits de l’époque. Le premier d’entre eux est le basculement « Vivre au cœur de l’amour » capturant le son rock par excellence des Stones de l’époque avec des fonctionnalités urgentes de guitare et de piano. Il est disponible dès maintenant sur tous les services numériques.

Les nouvelles du deluxe Tattoo You arrivent 40 ans par semaine depuis la première sortie de l’album le 24 août 1981. Produit par les Glimmer Twins avec le producteur associé Chris Kimsey, il est devenu n ° 1 et quadruple platine aux États-Unis, en tête également les charts au Canada, en Australie et dans une grande partie de l’Europe, remportant des certifications or et platine dans le monde entier.

L’album original de 11 titres comprenait des morceaux des Stones aussi durables que le favori du rock “Hang Fire”, l’atmosphère “Waiting On A Friend”, qui présentait une apparition mémorable du géant du saxophone Sonny Rollins, et bien sûr la chanson d’ouverture immortelle “Start Me Up”.

Les formats deluxe de Tattoo You (édition 40e anniversaire) comprendront également Lost & Found: Rarities et Still Life: Wembley Stadium 1982. Le disque Lost & Found contient neuf morceaux inédits de l’ère Tattoo You, nouvellement complétés et améliorés avec des voix supplémentaires et guitare par le groupe.

En plus de “Living In The Heart Of Love”, ils incluent une excellente version de “Shame, Shame, Shame” de 1963 de leur héros du blues Jimmy Reed, une reprise du standard soul de Dobie Gray de 1973 et du Top 5 pop américain “Drift Away » et une version différente de « Start Me Up » avec une ambiance reggae.

Still Life: Wembley Stadium 1982 capture le spectacle des Stones à Londres en juin de la même année lors de la tournée Tattoo You. L’ensemble de 26 pistes comprend une ouverture “Under My Thumb” et plusieurs de leurs plus grands succès, notamment “Let’s Spend The Night Together”, You Can’t Always Get What You Want”, “Honky Tonk Women”, “Miss You”, et « sucre brun ». L’ensemble comprenait une couverture de les tentations‘ “Juste mon imagination,” Eddie Cochran« Twenty Flight Rock », les miracles‘ “Going To A Go Go” et “Chantilly Lace” de Big Bopper; et des versions en direct des nouveaux morceaux de Tattoo You tels que “Start Me Up”, “Neighbours”, “Little T&A” et “Hang Fire”.

Les Rolling Stones s’apprêtent à reprendre leur tournée No Filter aux USA, avec des dates commençant le 26 septembre à Saint-Louis jusqu’en novembre.

Précommandez Tattoo You (édition 40e anniversaire), qui sortira le 22 octobre.