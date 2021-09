Rolls Royce dévoile un nouvel avion tout électrique dans une innovation « à couper le souffle » | Royaume-Uni | Nouvelles

« Cette réalisation, et les records que nous espérons suivre, montre que le Royaume-Uni reste à la pointe de l’innovation aérospatiale.

«En soutenant des projets comme celui-ci, le gouvernement aide à faire avancer les technologies qui repousseront les limites qui permettront de tirer parti des investissements et de débloquer les avions plus propres et plus écologiques nécessaires pour mettre fin à notre contribution au changement climatique.»

Dans une déclaration sur ACCEL, Rolls-Royce a déclaré : « On estime que plus de 6 milliards de personnes voleront chaque année d’ici 2030 et plus d’avions dans les airs signifie plus d’émissions.

« Notre technologie pionnière jouera un rôle fondamental pour permettre l’avenir du vol à faible émission de carbone. »