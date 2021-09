Rolls-Royce : Firm dévoile une nouvelle voiture électrique de luxe « Spectre » dans un saut « historique » | Sciences | Nouvelles

Rolls-Royce annonce un véhicule modèle tout électrique « Spectre »

Le Spectre zéro émission sera mis en vente avant la fin de 2023 et signalera un passage aux véhicules à batterie de la société BMW d’ici 2030. Le prix de la première des nouvelles voitures électriques de luxe de la société n’a pas encore été confirmé, mais avec des propriétaires dépensant plus de 260 000 pour une Wraith à deux portes, ou près de 500 000 £ pour l’un de ses meilleurs modèles de limousine Phantom, les prix devraient être considérablement élevés. Spectre a des liens étroits avec James Bond car c’est le nom de l’espion fictif avec lequel 007 se retrouve face à face dans le nouveau film No Time to Die, qui sort en salles aujourd’hui (jeudi) et met en vedette Daniel Craig.

Les patrons de la marque de voitures de luxe ont déclaré que le passage complet aux véhicules électriques au cours de la prochaine décennie est “le jour le plus important de l’histoire de Rolls-Royce” depuis sa création il y a 117 ans.

Les photos récemment publiées de la voiture la montrent sous une forme camouflée uniquement, avec des détails proches de Spectre flous ou bien cachés par une série de citations de ses fondateurs, notamment de l’honorable Charles Rolls et de Sir Henry Royce sur l’électrification, excellence en conception et en ingénierie.

L’honorable Charles Rolls a déclaré « la voiture électrique est parfaitement silencieuse et propre », tandis que Sir Henry Royce a ajouté les lignes « Efforcez-vous de la perfection dans tout ce que nous faisons », « Prenez le meilleur qui existe et améliorez-le » et « Quand ce n’est pas le cas. exister, le concevoir”.

Cependant, certains détails de la nouvelle voiture sont clairs sur les images, à partir de sa conception de carrosserie à deux portes et de ses allusions à une alternative électrifiée au modèle Wraith existant de la marque.

Rolls-Royce a dévoilé les premières photos de sa voiture électrique Spectre (Image : ROLLS-ROYCE)

Spectre sera mis en vente avant la fin de 2023 (Image : ROLLS-ROYCE)

Rolls-Royce lancera bientôt un programme d’essais mondial de 1,5 million de kilomètres avec Spectre, soit l’équivalent de 400 ans d’utilisation.

La firme ne s’était jusqu’à présent engagée à lancer une voiture électrique que d’ici la fin de la décennie, mais l’annonce de Spectre montre qu’elle a considérablement accéléré ces plans.

Le directeur général Torsten Müller-Ötvös a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, on m’a demandé à plusieurs reprises, quand Rolls-Royce passera-t-elle à l’électrique ? Et quand allez-vous produire votre première voiture électrique ?

“J’ai répondu par une promesse sans ambiguïté : ‘Rolls-Royce deviendra électrique, à partir de cette décennie. Aujourd’hui, je tiens parole’.”

Spectre signale un passage aux véhicules à batterie pour Rolls-Royce (Image : ROLLS-ROYCE)

Il a déclaré que Sir Henry Royce était « l’un des premiers ingénieurs électriciens à avoir fourni des moteurs aux premières voitures électriques ».

Rolls-Royce a déclaré: “En effet, certains ont émis l’hypothèse que, s’il avait pu résoudre les problèmes d’autonomie et de charge, Sir Henry Royce aurait peut-être choisi l’énergie électrique seule pour ses voitures.”

L’honorable Charles Rolls possédait une première voiture électrique et a salué le modèle Columbia alimenté par batterie importé comme «le meilleur de son type», a déclaré la société.

Il possédait une station de recharge de batterie dans sa salle d’exposition automobile à Fulham pour certaines des premières voitures électriques Brougham qui étaient populaires à l’époque.

Spectre est la première voiture à batterie de la société BMW (Image : ROLLS-ROYCE)

Torsten Müller-Ötvös a déclaré qu'”aujourd’hui est le jour le plus important” de l’histoire de l’entreprise (Image: GETTY)

Le cofondateur avait déclaré : “La voiture électrique est parfaitement silencieuse et propre. Il n’y a ni odeur ni vibration, et elles devraient devenir très utiles lorsque des bornes de recharge fixes pourront être aménagées.”

En route vers son avenir électrique, Rolls-Royce a produit au cours de la dernière décennie deux prototypes de voitures électriques.

Müller-Ötvös a ajouté : “Aujourd’hui est le jour le plus important de l’histoire de Rolls-Royce Motor Cars depuis le 4 mai 1904.

« À cette date, nos pères fondateurs, Charles Rolls et Sir Henry Royce, se sont rencontrés pour la première fois et ont convenu qu’ils allaient créer « la meilleure voiture du monde ».

“En utilisant la technologie la plus avancée dont ils disposaient à l’époque et en appliquant leur remarquable esprit d’ingénierie, ces deux pionniers ont élevé les premières voitures à moteur à combustion interne, des moyens de transport bruyants, inconfortables et rudimentaires, en établissant une toute nouvelle référence de distinction.

La demande de voitures électriques au Royaume-Uni a augmenté (Image: EXPRESS)

“Aujourd’hui, 117 ans plus tard, je suis fier d’annoncer que Rolls-Royce va lancer le programme d’essais sur route d’un nouveau produit extraordinaire qui élèvera la révolution mondiale des voitures entièrement électriques et créera le premier et le meilleur super-super- produit de luxe de ce type.

“Avec ce nouveau produit, nous définissons nos références pour l’électrification complète de l’ensemble de notre portefeuille de produits d’ici 2030.

“D’ici là, Rolls-Royce n’aura plus pour activité de produire ou de vendre des produits de moteur à combustion interne.”

“Ce n’est pas un prototype. C’est la vraie chose, elle sera testée à la vue de tous et nos clients recevront les premières livraisons de la voiture au quatrième trimestre 2023.”

“Vous verrez ces voitures d’essai sur les routes du monde entier. Faites attention à elles.”