Rom-Com Dating Sim ‘Love Esquire’ invite les joueurs à “Git Gud, Get Laid” sur Switch

Ce n’est pas souvent que vous repérez une liste Switch eShop vous disant de “git gud, get laid” nichée parmi vos jeux Mario et Pokémon adaptés aux enfants, mais nous y sommes. Présentation de Love Esquire.

Love Esquire est un roman visuel de comédie romantique qui contient des éléments de RPG à l’ancienne pour faire bonne mesure, le tout enveloppé dans un package de simulation de rencontres qui vous permet de vous lancer dans “une quête pour trouver le plus grand plaisir de l’homme”. Oh cher.

Pour y parvenir, vous devrez passer au niveau supérieur en augmentant vos statistiques et en combattant des monstres – il semble que le héros de l’histoire n’ait de goût que pour les partenaires romantiques qui valorisent sa force et ses prouesses au combat par rapport à sa personnalité, ce qui semble parfaitement sain.

Voici une liste de fonctionnalités et une sélection de captures d’écran – nous avons dû laisser certains écrans de côté car certains des langages utilisés, en particulier en ce qui concerne les “techniques non conventionnelles” utilisées au combat, ne doivent jamais être lus par des yeux innocents.

– 5 Waifus datables – Les héroïnes de Love Esquire ne sont pas que de jolis visages ! Chacun a ses propres ambitions, histoires, intrigues et petits secrets sales à découvrir.

– Combat au tour par tour – Vous n’êtes peut-être pas un écuyer décent, mais vous disposez d’un certain nombre de techniques non conventionnelles pour garder votre chevalier nécessiteux en vie. Provoquez, encouragez, soignez et pillez votre chemin vers la victoire !

– Augmentez les statistiques – Git gud et devenez l’homme idéal en augmentant votre force, votre charisme et votre intelligence. Ces traits affectent non seulement vos capacités de combat, mais aussi vos relations.

– Entièrement exprimé – Écoutez vos waifus exprimer pleinement leur amour éternel pour vous !