Roma et Tottenham entrent en scène en Conference League

18/08/2021 à 21:12 CEST

Alex Carazo

Le dernier tour du tour de qualification de la première UEFA Conference League commence. Un concours qui est un prix pour beaucoup, et en même temps pratiquement une punition ou une consolation insuffisante pour les autres. Les deux grands favoris du titre, Tottenham Oui Rome, entrent en scène dans le dernier match nul qu’ils devront surmonter pour être en phase de groupes, dont ils ne sont pas assurés. Qui allait lui dire…

Bien qu’étant la troisième compétition européenne, et a priori le niveau le plus bas, la Ligue de conférence cela peut avoir un certain attrait dans leur phase de groupes si les favoris livrent leurs éliminatoires. La compétition cela fait trois tours précédents, et des équipements comme Rome ou alors Tottenham Ils apparaissent dans le dernier sans avoir une place garantie dans les groupes. Les de Mourinho doit d’abord se débarrasser du Trabzonspor, avec l’inconfort qui accompagne toujours la visite d’équipes turques dans leurs stades, elles devront donc sûrement tirer un bon revenu du match aller aux Jeux olympiques.

Pour sa part, Nuno fera ses débuts en compétition européenne avec le Éperons avant le Paços de Ferreira Portugais. Sans Kane, mais avec un Ils sont en mode étoile. Ils ne devraient pas avoir de mal à passer. Dans ce dernier tour, il y a d’autres équipes historiques comme un champion d’Europe, le Feyenoord, ou d’habitude en Ligue des champions au cours de la dernière décennie comme Bâle, Anderlecht, Copenhague ou alors Stade Rennais.

Contrairement au Champions vague Ligue Europa, aucune équipe qualifiée directement pour la phase de groupes de la Conférence. Des 163 qui ont commencé les tours précédents 6 juillet il n’en reste que 22, qui fera partie de la batterie du tirage du 27 août prochain avec dix équipes éliminées du dernier match précédent de la Ligue Europa.