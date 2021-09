Roma et Tottenham font le premier pas en Conference League

in

15/09/2021 à 19:34 CEST

Les Tottenham et la Rome ils sont les favoris incontestés de la première édition de la Conference League. Le destin a voulu que les Londoniens, avec un groupe plus exigeant, affrontent le plus gros adversaire le jour de l’ouverture.

L’ensemble des Nuno Espirito Santo, qui vient d’être battu en Premier par Crystal Palace (3-0), visite le terrain de Stade Rennais. Même si le club français n’a pas bien commencé la saison non plus, puisqu’il n’a remporté qu’un match en cinq dates de Ligue 1 et accumule deux défaites consécutives.

Aile Rome de José MourinhoEn revanche, tout se passe bien pour lui : plein de victoires, cinq, parmi toutes les compétitions. Les ‘giallorossi’, reçoivent dans le olympique au CSKA Sofia, invaincu en championnat hongrois.

Du reste de la journée, il convient de noter que Feyenoord n’est pas passé de 0-0 à domicile Maccabi Haïfa, alors que ce jeudi est le Slavie Prague recevoir le Union Berlin et le Bâle visite Qarabag Azéri.