Roma met Pau López sur le marché

29/03/2021

Activé à 20:14 CEST

Daniel Guillen

Le gardien de but de la Roma, Pau Lopez, pourrait être sur la liste de transfert pour le prochain marché, comme le rapporte Gazzetta Dello Sport. Bien qu’il en ait pris possession, du conseil d’administration, ils rechercheraient un gardien de but éprouvé pour la saison suivante et ils auraient évalué le Catalan à un montant supérieur à 18 millions d’euros.

L’ex de l’Espanyol, qui débarqué dans le football italien en échange de 23,5 millions d’euros En 2019, ce serait à nouveau sur la rampe de sortie dans la fenêtre du marché d’été, comme cela s’est produit l’année précédente. La figure, portant contrat jusqu’en 2024, Ce serait très loin des 40 qu’ils réclamaient en août.

Au milieu de la lutte pour accéder aux positions européennes, la directive de la Rome ne veut pas se prononcer sur la question, mais selon des sources proches du club, il y aurait l’intention de le transférer et intégrer un gardien de but plus éprouvé dans le football européen.

Consolider sous les bâtons

La saison de Pau López à la Roma est passée de moins en plus. Sans la confiance de Fonseca dans le premier tiers du parcours, l’ancien bleu et blanc s’est définitivement consolidé devant Mirante. Il a été remplaçant dans 10 des 13 premiers jours, mais Depuis la blessure de l’Italien, il a repris la position de départ et a tout joué en Serie A et en Ligue Europa., où la Roma rencontre l’Ajax en quarts de finale.

L’homme de Gérone n’a laissé son but invaincu que quatre fois au Calcio et a concédé un total de 23 buts en 18 matchs. Ses statistiques en Ligue Europa sont bien plus positives: a remis à zéro cinq fois et a concédé quatre buts en neuf matchs.