Roma termine le déménagement de Tammy Abraham

Selon les rumeurs, deux modèles de MacBook Pro à venir, le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces (2021), seraient dotés de mini panneaux LED et d’un chipset M1X (ou M2) plus costaud, avec des mises à jour des fournisseurs indiquant qu’un lancement officiel pourrait être juste au coin de la rue. […] More