Roma vs Man United en direct: comment regarder le football de l’UEFA Europa League en ligne

Les Roms ont une montagne à gravir s’ils veulent renverser l’avantage global significatif de Manchester United et se qualifier pour la finale de l’UEFA Europa League. Ne manquez pas un moment avec notre guide de diffusion en direct Roma vs Man United.

Manchester United a essentiellement tamponné son billet pour Gdańsk après avoir frappé la Roma lors du match aller. Après avoir perdu 2-1 à la mi-temps à domicile, United a changé le style en seconde période, marquant cinq buts à tous, mais assurant sa place en finale.

La récente forme de championnat de la Roma n’est pas non plus une bonne lecture, l’équipe n’a récolté qu’un seul point sur 12 disponibles lors de ses quatre derniers matchs de Serie A et n’a enregistré qu’une seule victoire lors de ses huit derniers matchs.

Avec une série de mauvais résultats et une qualification en Ligue Europa apparemment hors de portée pour la saison prochaine, il a été annoncé que le manager de la Roma, Paulo Fonseca, quitterait le club à la fin de la saison avec l’ancien manager de United, Joes Mourinho, prenant les rênes de la prochaine campagne.

Malgré une position saine en Premier League, Man United n’est pas sans ses propres troubles à domicile.

Le match du week-end des Red Devils à domicile contre Liverpool a été annulé après les protestations des fans autour de la propriété du club par la famille Glazer et l’échec de la Super League européenne a empêché les joueurs d’atteindre le stade. Un certain nombre de fans ont également réussi à pénétrer à Old Trafford et à accéder au terrain.

Avec une semaine entière depuis que l’équipe a joué pour la dernière fois, les hommes d’Ole Gunnar Solskjær se sentiront frais avant cette rencontre, bien qu’un match réarrangé à Liverpool ne fera qu’ajouter à une dernière semaine déjà encombrée de la saison – surtout si une finale de la Ligue Europa est également à ajouter à la liste des appareils.

Sera-ce une nuit spéciale sous les lumières de Rome? Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct du match entre la Roma et Manchester United avec notre guide ci-dessous.

Roma vs Man United: où et quand?

Ce match retour de demi-finale de l’UEFA Europa League se joue au Stadio Olimpico de Rome.

Le coup d’envoi est prévu le jeudi 6 mai à 21h CEST heure locale. Cela en fait un coup d’envoi à 20h BST au Royaume-Uni et un départ à 15h HNE / 12h PST pour les Américains qui se connectent. Si vous souhaitez regarder le match en Australie, c’est un coup d’envoi à 5h du matin, vendredi matin.

Comment regarder Roma vs Man United en ligne aux États-Unis

CBS est le foyer exclusif de langue anglaise de l’UEFA Europa League et de la Ligue des champions aux États-Unis, y compris ce match. En matière de streaming, Paramount Plus (anciennement CBS All Access), récemment lancé, est le meilleur service à utiliser. Il y a actuellement un essai gratuit d’un mois là-bas afin que vous puissiez regarder ce jeu gratuitement.

Alternativement, TUDN a également une couverture en espagnol du jeu et vous pouvez utiliser FuboTV pour regarder en direct.

Le coup d’envoi de ce match aura lieu à 15 h HE / 12 h HP.

Paramount +



Vous pouvez regarder les matchs de l’UEFA Champions League et de l’Europa League via Paramount +. Inscrivez-vous maintenant et profitez d’un essai gratuit d’un mois.

À partir de 5,99 $ par mois chez Paramount +

Fubo TV



Si cela ne vous dérange pas (ou préférez) de regarder la diffusion espagnole du match, Fubo est une excellente option pour vous connecter et regarder l’action en direct de n’importe où, que ce soit votre téléphone, tablette, ordinateur ou télévision.

À partir de 64,99 $ par mois chez Fubo

Comment regarder Roma vs Man United en direct au Royaume-Uni

Le match Roma vs Man United sera diffusé sur BT Sport, le détenteur exclusif des droits des compétitions européennes au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur sa chaîne BT Sport 3 ainsi que via son application BT Sport pour le streaming. Si vous n’êtes pas encore inscrit à BT Sport, vous pouvez obtenir un laissez-passer mensuel pour seulement 25 £ qui vous donne accès au football de la Premier League de BT, à la Super League féminine, à la Ligue 1, à la Bundesliga, et plus encore.

BT Sport



Regardez le football de l’UEFA Champions League et de la Ligue Europa sur BT Sport. Un pass mensuel coûte 25 £.

25 £ par mois chez BT Sport

Comment regarder Roma vs Man United en direct au Canada

DAZN détient les droits de l’UEFA Europa League au Canada et présentera ce match avec le coup d’envoi prévu à 15 h HE / 12 h HP.

Le réseau en ligne uniquement propose un essai gratuit d’un mois qui vous permettra de regarder Roma vs Man United sans payer un centime. Si vous décidez de conserver DAZN, vous paierez 20 $ par mois ou un abonnement annuel de 150 $. L’application DAZN dédiée est disponible pour les téléphones et tablettes iOS et Android, ainsi que pour Amazon Fire TV, Android TV, Chromecast, Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents modernes. Les Canadiens à l’extérieur du pays peuvent suivre l’itinéraire VPN ci-dessus et se connecter avec une connexion DAZN tout de même.

DAZN



DAZN est le siège de la couverture de l’UEFA Europa League au Canada parmi de nombreux autres sports. Essayez-le gratuitement pendant un mois, puis ne payez que 20 $ par mois par la suite, ou 150 $ pour l’année.

20 $ par mois chez DAZN

Comment regarder Roma vs Man United en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder Roma vs Man United en Australie, vous devrez être abonné à Optus Sport car le réseau détient les droits exclusifs de diffusion en direct du jeu Down Under.

Le coup d’envoi en Australie aura lieu à 5 h 00 AEST vendredi matin.

Optus Sport



Optus Sport est votre référence pour la couverture de la Ligue Europa en Australie. Vous pouvez vous abonner mensuellement pour 15 $ ou payer un an d’avance à 139 $ pour économiser un peu d’argent.

15 $ par mois chez Optus Sport

Comment regarder Roma vs Man United en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de l’UEFA Europa League dans le guide ci-dessus. Si vous avez l’intention de regarder Roma vs Man United mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là que l’utilisation de l’un des meilleurs choix de VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques-unes des meilleures offres VPN du moment.

ExpressVPN



Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder Roma vs Man United. Participez à cette offre maintenant!

À partir de 6,67 $ par mois chez ExpressVPN

