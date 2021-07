Romain Calme ! Facebook censure la discussion sur l’outil de jardinage comme ‘Hoe’ est offensant: rapport ⋆ 10z viral

in

La censure de Facebook s’est développée comme une mauvaise herbe dans un passé récent, mais certains utilisateurs se sont maintenant retrouvés incapables de discuter de leurs passe-temps sans censure.

La plate-forme aurait censuré la discussion sur les outils de jardinage dans un groupe sur le passe-temps. “Les censeurs de Facebook creusent profondément – signalant le mot” houe “dans un groupe de jardinage de l’ouest de New York parce qu’ils ont apparemment confondu l’outil avec un terme désobligeant pour les femmes”, a rapporté le New York Post.

La plate-forme a semblé trouver que la discussion au sein du groupe était mûre avec des violations de ses normes communautaires. « Un groupe appelé WNY Gardeners a été signalé à plusieurs reprises par le réseau social pour ‘violation des normes communautaires’, lorsque ses plus de 7 500 membres ont discuté de l’outil à lame à long manche, qui s’écrit avec un ‘e’, ​​contrairement au terme offensant. dit la Poste.

Facebook aurait pris des mesures pour restaurer le contenu, mais le doute a peut-être déjà été semé dans l’esprit des utilisateurs. “Nous prévoyons de développer un meilleur support client pour nos produits et de fournir au public encore plus d’informations sur nos politiques et la manière dont nous les appliquons”, a déclaré Facebook dans un communiqué, selon le Post.

Même les discussions sur les parasites communs des jardins auraient été censurées. “‘Tuez-les tous. Noyez-les dans de l’eau savonneuse’ et ‘les scarabées japonais sont des imbéciles’, sont des commentaires que Facebook a jugés offensants, selon le modérateur », a déclaré le Post.

Alors que Facebook était occupé à essayer de « berry » (enterrer) des publications sur un outil de jardinage, les pages de la Chine communiste génocidaire ont été autorisées à recueillir de nombreux adeptes sur la plate-forme. Facebook a également effectué une vérification des faits sur un article de Young Americans for Liberty qui contenait une capture d’écran des directives de l’Organisation mondiale de la santé recommandant aux enfants de ne pas être vaccinés immédiatement contre le COVID-19. La plate-forme a affirmé que le message était « manquant de contexte ». Il a également interdit l’ancien président Donald Trump pendant au moins deux ans.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez le siège social de Facebook au 1-650-308-7300 et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous en utilisant le formulaire de contact de CensorTrack et aidez-nous à tenir Big Tech responsable.