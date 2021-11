Romain Faivre reste intéressé par le déménagement de l’AC Milan

Le jeune talent brestois Romain Faivre reste intéressé par un transfert à l’AC Milan, selon Fabrizio Romano. Milan était publiquement intéressé au cours de l’été, mais une décision ne s’est jamais concrétisée. Janvier, cependant, présente une autre opportunité.

Romain Faivre toujours intéressé par un éventuel changement de l’AC Milan

Ce qu’a dit Romain Faivre

Le talent français a déclaré à la Gazzetta dello Sport, cité par Fabrizio Romano : « Je me prépare pour Milan parce que lorsque Paolo Maldini vous appelle, c’est quelque chose de spécial. J’ai vu le derby et je voulais être là.

De toute évidence, c’est un bon signe pour Milan, car Faivre manifeste son intérêt pour un transfert au club.

Le joueur et l’ajustement

Le milieu de terrain de 23 ans exerce son métier pour le club de Ligue 1 de Brest.

Brest est en difficulté intérieure. Ils occupent actuellement la 17e place avec 12 points en 13 matches. Cela étant dit, Faivre continue de briller.

En 12 matches, Faivre détient quatre buts et quatre passes décisives à son actif. Il est bien parti pour surpasser la production de la saison dernière, quand il a marqué six buts et fourni cinq passes décisives en 36 apparitions.

Faivre est extrêmement polyvalent, ce qui est de bon augure pour Milan. La majeure partie de ses apparitions se situe au milieu de terrain gauche et au milieu de terrain central. Il peut également le milieu de terrain offensif et le milieu de terrain droit à un niveau élevé. Faivre est aussi créatif que les jeunes talents peuvent l’être, ce dont Milan a cruellement besoin.

Brahim Diaz joue à un très haut niveau pour Milan cette saison au poste de milieu de terrain offensif. La position de milieu de terrain gauche est une bataille entre Rafael Leao et Ante Rebic, qui jouent également très bien.

La position de milieu de terrain droit est la principale question pour Milan, ce qui est probablement l’endroit où Faivre tombe en place. Les Rossoneri ont actuellement Alexis Saelemakers dans cette position, et bien qu’il soit une option solide, le Belge est plus une option idéale sur le banc, cependant, ce qui a probablement fait penser à Milan à trouver une meilleure option pour commencer.

Milan, comme on le voit dans son équipe, opte définitivement pour la jeunesse. Ils peuvent développer assez bien les jeunes, mais aussi cibler ceux qui sont déjà performants à un niveau élevé. Faivre correspond certainement à ce moule, il n’est donc pas surprenant que le club et le joueur soient tous deux très intéressés.

