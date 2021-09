Romain Grosjean a “presque pleuré” lors de l’ovation du podium IndyCar

Romain Grosjean dit que son accueil par les fans et la chance de courir aux avant-postes ont justifié son passage en IndyCar.

Le Français a encore une course à disputer lors de sa première campagne IndyCar, à Long Beach, et vient de réaliser son troisième podium en 12 tentatives jusqu’à présent.

Il a terminé troisième à Laguna Seca en Californie derrière Colton Herta et le champion élu Alex Palou grâce à une course d’assaut en fin de course, au cours de laquelle il s’est frayé un chemin depuis la septième position et a effacé un retard de près de 30 secondes sur le vainqueur à juste 3.7.

La foule a été clairement impressionnée et a scandé le nom de Grosjean par la suite – pas pour la première fois cette année.

Grosjean a dû sortir pour un rappel parce que la foule scandait « Grosjean ! Grosjean ! et en le prononçant correctement pic.twitter.com/uspbAb1JaB – Jenna Fryer (@JennaFryer) 19 septembre 2021

Une précédente ovation, à Indianapolis, avait suscité une réaction émotionnelle chez le joueur de 35 ans, dont la carrière en Formule 1 s’est terminée avec son horrible accident de boule de feu à Bahreïn en novembre dernier.

“Quand j’ai reçu l’ovation à IMS, j’ai presque pleuré, et je ne pleure pas très souvent”, a déclaré Grosjean aux médias après la dernière course à Laguna Seca. “Ce que les fans me rendent est tout simplement incroyable.”

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine à minuit le 26 septembre et exclut les Pays-Bas

27 passes en piste, 15 en position. Offrez-vous une journée, @RGrosjean. P13 à P3 signifie que Grosjean était le @TAGHEUER Biggest Mover.

#INDYCAR // #FirestoneGP pic.twitter.com/HddC8sevSA – SÉRIE NTT INDYCAR (@IndyCar) 19 septembre 2021

En une douzaine de courses d’IndyCar, Grosjean compte trois podiums alors qu’il en a décroché 10 en 179 départs en Formule 1.

Au cours de ses deux dernières années avec l’équipe Haas, le pilote d’origine suisse était principalement dans le milieu de terrain inférieur – et outre l’accueil des fans, la chance d’être plus compétitif a validé son changement aux États-Unis.

“J’étais l’un des 20 chanceux au monde à atteindre la Formule 1”, a déclaré Grosjean. « J’ai eu une carrière incroyable. Oui, les dernières années ont été un peu difficiles et frustrantes. Je savais conduire mais je ne pouvais rien montrer.

« Arriver définitivement quelque part où vous pouvez vous battre aux avant-postes, où vous avez un ingénieur qui vous dit ‘vous êtes la voiture la plus rapide en piste’, qui lutte pour les podiums, c’est définitivement un renouveau.

« Je comprends que beaucoup d’enfants veulent arriver en Formule 1. Si c’est pour être en fond de grille chaque week-end, je pense que vous êtes mieux ici.

« C’est la liberté de conduire la voiture comme on aime la conduire. Vous n’avez pas besoin de vous occuper du mode de charge, du mode push, de la température des pneus, de la fenêtre des pneus, etc.

« Vous montez simplement dans la voiture, quittez la voie des stands, puis poussez chaque tour. Tu joues un peu avec tes barres, mais tu pousses, pousses, pousses, rentre, pit, pneus neufs.

« La possibilité de profiter de chaque tour que nous faisons, de profiter du fait que vous pouvez être compétitif dans n’importe quelle équipe, fait que, avec l’atmosphère dans le paddock, évidemment avec le soutien des fans, tout le package que j’ai apprécié parcelle.”