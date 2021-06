Romain Grosjean combat son propre feu au Grand Prix de Détroit

in

Romain Grosjean est passé de coureur à pompier six mois seulement après son horrible accident de boule de feu au Grand Prix de Bahreïn en 2020.

Vous pouvez parfaitement comprendre que Grosjean veuille rester à l’écart du feu compte tenu des événements de fin novembre, mais, lors de la deuxième course du Grand Prix de Detroit en IndyCar – où Grosjean exerce désormais principalement son métier – il a couru vers un.

Heureusement, il s’agissait d’un incendie beaucoup plus petit à gérer car les freins de son Dale Coyne / Rick Ware ont échoué et ont ensuite pris feu.

Grosjean a sauté rapidement de la voiture, mais plutôt que de quitter complètement la piste, il a couru vers les commissaires pour un extincteur et s’est dirigé vers le feu pour l’éteindre.

Un membre de l’équipe de sécurité a alors éloigné complètement Grosjean de sa voiture avant qu’il ne puisse utiliser correctement ledit extincteur.

WOW. Romain Grosjean – l’homme qui est sorti du feu l’année dernière – vient de courir vers sa voiture en feu cette fois pour essayer de l’éteindre. Des trucs remarquables de @RGrosjean. #INDYCAR pic.twitter.com/A7eWwFfbTs – IndyCar sur NBC (@IndyCaronNBC) 13 juin 2021

C’était la fin d’un retour assez misérable en IndyCar pour Grosjean, qui a raté l’Indianapolis 500 en raison d’un accord pour sauter les manches ovales.

Il s’est écrasé dès la première course avec cinq tours à faire et le problème de fiabilité dans la deuxième course lui a permis de quitter Belle Isle avec zéro point à son actif malgré des performances vraiment encourageantes en qualifications.

“Ce fut un week-end assez mouvementé à Detroit”, a déclaré Grosjean.

«Je pense que nous avons eu deux méga résultats en qualifications avec un troisième et un cinquième.

“[On Saturday] Nous avons eu un peu plus de mal avec l’équilibre. Mais nous nous sommes accrochés au redémarrage après le drapeau rouge et nous avions l’air bien.

« J’ai fait un geste offensif sur Simon Pagenaud mais malheureusement nous nous sommes touchés, et cela a provoqué une crevaison.

“Après ça, je courais à l’arrière et j’essayais de trouver du rythme, mais j’étais un peu optimiste, et je me suis retrouvé dans le mur.

Sur sa performance de course du dimanche, il a ajouté : « J’ai été pris en sandwich au début de la course et j’ai perdu pas mal de positions.

« Ensuite, nous avons essayé d’entrer dans la course, mais j’ai écopé d’une pénalité de passage et nous avons essayé de revenir de là.

« Finalement, nous avons eu un feu de freinage et j’ai dû éteindre un incendie, mais nous sommes tous bien ici !

“Je pense que le point positif de la journée est que nous avons beaucoup amélioré la voiture par rapport à hier et nous pouvons maintenant nous réjouir de Road America.”

Ce mec

📷 @RGrosjean (IG) https://t.co/A0Z8WdQsz7 pic.twitter.com/laSO6cB2y3 – WTF1 (@wtf1official) 13 juin 2021

