L’ancien pilote de F1 Romain Grosjean a défendu la série « Drive to Survive » de Netflix suite à la décision de Max Verstappen de ne plus participer.

La série docu a accumulé un énorme succès depuis la sortie de la première saison en 2019 et a contribué à attirer un nouveau public vers la Formule 1 dans le processus.

Il est juste de dire qu’il y a beaucoup de licences créatives sur l’émission mais, alors que de nombreux pilotes et membres du personnel d’équipe de haut en bas du paddock sont heureux de l’accepter, certains comme Max Verstappen de Red Bull ont décidé de ne donner aucune interview à Netflix sur leur « faux » spectacle.

Suite à la décision de Verstappen, la série documentaire a reçu plus de soutien de plus loin, notamment de Grosjean qui était fermement à l’honneur pour « Man on Fire », l’avant-dernier épisode de la saison trois qui couvrait son extraordinaire chute au Grand Prix de Bahreïn.

Bien que Grosjean n’ait pas toujours apprécié la série d’un point de vue personnel, il est tout à fait conscient de la façon dont « Drive to Survive » a apporté un regard neuf sur le produit de Formule 1.

#RDVau1erVirage @Julien_FEBREAU pic.twitter.com/hLlrzWpCN3 — Romain Grosjean (@RGrosjean) 24 octobre 2021

« La série est fantastique dans le sens où elle a ouvert la Formule 1 à des gens qui ne la connaissaient pas nécessairement », aurait déclaré Grosjean à RTL.

« Et maintenant, nous avons une base de fans qui a augmenté. C’est fait pour être américain, avec des effets spéciaux, des bruitages.

« La première saison a été très difficile pour moi. Je n’ai pas regardé celui-là.

« Les deux suivantes ont été un peu plus agréables, surtout évidemment avec l’accident de l’an dernier.

« Mais je trouve que pour la Formule 1, cela a été une très bonne chose. »

Pendant ce temps, le diffuseur américain pour la couverture en direct de la Formule 1, ESPN, connaît une croissance incroyable des chiffres d’audience depuis le rachat des droits de Formule 1 en 2018 – avec Netflix jouant un rôle.

« Nous avons vu une progression très positive au cours des quatre dernières saisons où nous avons pu augmenter chaque année cette audience à deux chiffres – en particulier cette saison », a déclaré le directeur de la programmation et des acquisitions d’ESPN, John Suchenski, au Washington Post.

« Mais pour voir quatre années consécutives de croissance à deux chiffres, je ne sais pas si je pourrais distinguer quelque chose qui se compare à cela.

« Je pense qu’il y a une variété de contributeurs différents.

« Beaucoup de gens ont posé des questions sur la série Netflix, et bien qu’il n’y ait aucun moyen de quantifier l’audience que Netflix a apportée, cela aide clairement. »

En 2021, ESPN a enregistré une augmentation de 53 % du nombre de téléspectateurs par rapport à la moyenne de la saison 2020 (608 000), tandis que la saison quatre de « Drive to Survive » est actuellement en préparation et devrait sortir au premier trimestre 2022.