Romain Grosjean dévoile le premier message de Kimi Raikkonen à son coéquipier

Courant pour Lotus en 2012, Romain Grosjean a reçu un message de son nouveau coéquipier Kimi Raikkonen qui disait simplement « n’ayons pas de BS entre nous ».

Lotus a aligné une toute nouvelle équipe lors de la saison de Formule 1 2012 avec le retour du champion du monde 2007 Raikkonen sur la grille après une absence de deux ans tandis que Grosjean a remporté sa première saison complète dans le sport.

Ce fut un bon partenariat pour l’équipe, les deux remportant 10 podiums à eux deux, dont une P1 pour Raikkonen au Grand Prix d’Abu Dhabi.

10 ans après cette saison, Grosjean se souvient d’une relation « ouverte » et « droite au but » avec son ancien coéquipier.

« Sa conversation était définitivement à l’opposé de sa carrière : courte ! a-t-il déclaré dans le podcast « In the Fast Lane » du GP d’Australie.

«Mais c’était ouvert, vous savez. On pouvait tout partager, et c’était plutôt bien.

«Je me souviens quand j’ai été confirmé, il m’a envoyé un SMS – et c’était fin 2011.

« Et le message texte était: » Heureux pour vous, n’ayons pas de BS entre nous, à bientôt. «

« C’était Kimi. Droit au but, pas de longues phrases, il voulait juste aller s’amuser en course – j’admire ça.

« De toute évidence, ces dernières années, il n’a pas une bonne voiture, il ne peut donc faire que ce qu’il peut, mais Kimi a été l’un des plus grands pilotes de ces 20 dernières années. »

2012 a marqué le deuxième retour de Raikkonen dans le sport, mais le Finlandais rejoindra bientôt Grosjean en tant que spectateur de Formule 1 car il a annoncé que le championnat de cette année serait son dernier.

Grosjean a raté l’occasion d’un Grand Prix d’adieu, la voiture du Français s’enflammant lorsqu’il s’est écrasé lors du Grand Prix de Bahreïn l’année dernière.

Il a subi des brûlures aux mains, notamment à la main gauche, mais cela ne l’a pas empêché de revenir à la course, Grosjean venant dans la série IndyCar 2021.

Voler n’a pas toujours été agréable pour ma main gauche mais aujourd’hui j’ai eu un vol sans douleur. Et ça fait du bien 🙏🏻 pic.twitter.com/49yYbHXiKF — Romain Grosjean (@RGrosjean) 4 octobre 2021

« La main droite est absolument bonne à 100% », a-t-il déclaré. J’ai juste besoin de mettre de la crème solaire quand je vais au soleil car c’est une sorte de peau toute neuve.

« La main gauche est celle qui a été un peu plus endommagée. Je dois encore faire une greffe de peau début novembre et il pourrait y en avoir une de plus en 2022, donc il y a encore un peu de travail à faire.

« Ce ne sera jamais parfait. C’est douloureux, mais on apprend à vivre avec. Ce n’est pas une douleur énorme, [but] il est là tout le temps.

« Pour être juste, je peux jouer avec mes enfants, je peux conduire une voiture, je peux vivre à peu près normalement. Il y a quelques choses pour lesquelles je suis légèrement limité, mais je dirais que 95 % fonctionne bien.

« Ce n’est pas beau, mais c’est ma marque de soldat. »