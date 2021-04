Romain Grosjean est ravi de participer à égalité de machines en IndyCar

Romain Grosjean se réjouit de la perspective de pouvoir courir sur un pied d’égalité face à ses concurrents lors de la nouvelle saison IndyCar.

Le calendrier 2021 débutera ce week-end au Barber Motorsports Park à Birmingham, en Alabama – et le Français apprécie l’idée d’être sur un terrain de jeu beaucoup plus équitable pour la première fois en une décennie.

Avec un peloton de haute qualité à affronter lors de sa première saison après la Formule 1, Grosjean envisage ce qui, espérons-le, sera une saison réussie pour lui.

«Je pense que c’est une super série où vous avez des pilotes de haut niveau, des courses de haut niveau. Vous avez une chance d’avoir à peu près les mêmes outils que vos amis, vos concurrents », a déclaré Grosjean, citant bv ..

«La dernière fois que j’ai vraiment eu la chance d’avoir les mêmes outils que les autres, c’était 2011 en GP2. J’étais proche de [a] gagner quelques fois en Formule 1, mais j’étais aussi à l’époque avec Raikkonen et Vettel qui dominaient tout. J’étais proche à quelques reprises, mais pas sur une base de toutes les courses.

Maintenant qu’il a déménagé en Amérique pour essayer IndyCar, Grosjean dit qu’il n’est pas encore sûr s’il participera à une deuxième saison dans la catégorie – car il veut voir s’il apprécie l’expérience en 2021.

Il a également déclaré qu’il regrettait de ne pas pouvoir conduire une voiture défiant le titre au cours de sa carrière en F1, mais qu’un nouveau défi l’attendait aux États-Unis.

Dernière nuit en famille avant que Marion, Sacha, Simon et Camille ne rentrent chez eux. A été l’une des meilleures semaines de ma vie à voyager dans notre VR aux États-Unis!

Entièrement pompé pour la course 1 💪💪💪 – Romain Grosjean (@RGrosjean) 13 avril 2021

Le podium de Formule 1 à 10 reprises passera beaucoup de temps loin de sa famille pendant qu’il court, alors que le joueur de 35 ans devrait prendre part à 13 des 17 courses cette saison car il ne concourra pas sur l’ovale. mises en page.

«Je n’ai pas de réponse directe [to the future],” il a dit. «Je ne peux que vous dire ce que je soupçonne. Si j’aime mon séjour aux États-Unis, si je peux faire un excellent travail, si je sens que c’est ce que je veux faire et que je peux bien courir et faire mon travail correctement, d’une manière agréable, je resterais certainement.

«À la minute, c’est un défi, je prends beaucoup d’aspects. C’est une nouvelle catégorie, beaucoup de voyages pour moi. Ma famille reste en Europe. Parfois, je vais être peut-être un mois sans les voir, ce qui est assez difficile quand on est papa.

«Mais je suis prêt à l’essayer. Comme je l’ai dit, si tout se passe bien, je m’amuse vraiment, j’ai de grandes opportunités dans le futur ici. Je suis plus qu’heureux de faire venir tout le monde et de profiter de quelques années ici.

«J’ai 35 ans, donc j’ai encore du temps pour la course. Il semble que les gars, Scott [Dixon] a 40 ans, Will Power vient d’avoir 40 ans, Sébastien [Bourdais] a 42 ans. Ils font toujours très bien et font de la course. Je vois encore qu’il me reste quelques années. Comme je le dis, si je m’amuse ici, ce que je suis venu chercher, je peux rester.

