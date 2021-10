Romain Grosjean “est tombé amoureux” de l’IndyCar lors de sa première saison sur la grille

Romain Grosjean dit qu’en raison de sa liberté et de sa compétitivité, il est « tombé amoureux » de l’IndyCar lors de sa saison recrue.

Le Français est passé à la série américaine après avoir été abandonné par Haas dès la fin de la saison 2020 de Formule 1 et a connu une excellente première saison.

Au volant de Dale Coyne Racing, il est monté trois fois sur le podium et a également décroché une pole position dans les 13 manches auxquelles il a participé cette année.

Il a remporté un grand nombre d’applaudissements aux États-Unis, non seulement en raison de ses bons résultats, mais aussi pour son style de conduite, le pilote de 35 ans ayant réussi un certain nombre de dépassements passionnants.

Il dit qu’il aime son temps là-bas parce qu’il a la liberté de conduire de cette manière et les machines pour se battre au front.

“Je suis tombé amoureux de l’IndyCar”, a déclaré le joueur de 35 ans après avoir terminé P3 dans l’avant-dernière course de la saison.

“En tant que pilote, j’ai beaucoup de liberté avec mon style de conduite et je peux être compétitif dans n’importe quelle équipe.”

Quelle année ça a été ! De la découverte d’INDYCAR à la pole position, aux podiums et maintenant à Andretti Autosport.💛 #allandretti #r28g #r8g #dhlteamgrosjean #indycar @DHL_Motorsports @FirestoneRacing @HondaRacing_HPD pic.twitter.com/TfFaDCerdu — Romain Grosjean (@RGrosjean) 24 septembre 2021

Les solides performances de Grosjean lui ont valu d’être transféré chez Andretti Autosport pour la campagne 2022.

Là-bas, il aura sûrement de bien meilleures chances de se battre pour des victoires et des championnats étant donné que l’équipe a remporté la victoire à trois reprises et qu’une de leurs voitures a terminé 5e au classement grâce à Colton Herta.

Grosjean se dit fier de courir pour un nom aussi célèbre dans le monde du sport automobile et vise haut.

« Je suis ravi de rejoindre Andretti Autosport et de piloter la Honda DHL n° 28 pour la saison prochaine », a déclaré Grosjean – qui remplace Ryan Hunter-Reay dans cette voiture – cité par The Race.

« C’est un grand honneur de rejoindre une équipe aussi formidable qu’Andretti. N’importe qui dans le monde du sport automobile connaît le nom d’Andretti. Je suis super heureux et fier de courir avec l’équipe.

« J’espère que nous réussirons ensemble, ce qui est notre objectif de part et d’autre.

“Je tiens également à remercier Dale Coyne Racing de m’avoir donné l’opportunité de rejoindre l’IndyCar. J’ai tellement aimé la course et cela m’a donné la chance de courir avec l’une des équipes les plus compétitives et les meilleures au monde.