Romain Grosjean et Callum Ilott confirment les déménagements en IndyCar 2022

Le transfert prévu de Romain Grosjean chez Andretti Autosport pour la saison IndyCar 2022 a été confirmé.

Et le Français sera rejoint par un autre pilote européen de monoplace faisant le déplacement aux États-Unis alors que Callum Ilott a été signé pour une campagne complète par l’équipe Juncos Hollinger.

Après la fin de sa carrière en Formule 1 par cet horrible accident de boule de feu à Bahreïn en novembre dernier, Grosjean a réussi son passage à la série IndyCar.

En compétition pour le Dale Coyne Racing avec l’équipe Rick Ware Racing, le joueur de 35 ans a enregistré trois podiums et son style de conduite lui a valu une nouvelle légion de fans.

Andretti Autosport aurait été intéressé par ses services au cours des deux derniers mois, et un accord a maintenant été finalisé à la veille du dernier week-end de la saison 2021.

Compris @FollowAndretti & @DHL_Motorsports 😉 !

Je ne pourrais pas être plus heureux et j’ai déjà hâte à l’avenir ! #AllAndretti #DHLTeamGrosjean @DHLUS pic.twitter.com/0ZjE3578A5 — Romain Grosjean (@RGrosjean) 24 septembre 2021

« Je suis ravi de rejoindre Andretti Autosport et de piloter la Honda DHL n° 28 pour la saison prochaine », a déclaré Grosjean – qui remplace Ryan Hunter-Reay dans cette voiture – cité par The Race.

« C’est un grand honneur de rejoindre une équipe aussi formidable qu’Andretti. N’importe qui dans le monde du sport automobile connaît le nom d’Andretti. Je suis super heureux et fier de courir avec l’équipe.

« J’espère que nous réussirons ensemble, ce qui est notre objectif de part et d’autre.

« Je tiens également à remercier Dale Coyne Racing de m’avoir donné l’opportunité de rejoindre l’IndyCar. J’ai tellement aimé la course et cela m’a donné le changement aujourd’hui de courir avec l’une des équipes les plus compétitives et les meilleures au monde.

Pendant ce temps, Ilott, vice-champion de Formule 2 2020, passe à temps plein en IndyCar l’année prochaine avec Juncos Hollinger, avec qui il complète l’action de cette saison en participant aux trois dernières courses.

Le Britannique de 22 ans a fait ses débuts à Portland et a amélioré de trois places à cet arc lorsqu’il a terminé 22e la prochaine fois à Laguna Seca.

« À l’approche du dernier week-end de notre course de trois courses sur la côte ouest, c’est formidable d’annoncer que je continuerai l’année prochaine avec Juncos Hollinger Racing pour la saison 2022 », a déclaré le pilote de la Ferrari Academy.

« De toute évidence, nous avons eu une courbe d’apprentissage abrupte au cours des dernières courses pour essayer de tout mettre en place. Nous avons eu de vrais points positifs et savons sur quoi nous devons travailler. Je pense vraiment que nous pouvons nous mettre dans une excellente position pour commencer la saison 2022 en force.

« J’ai hâte de poursuivre le travail que nous faisons et d’entrer dans l’hiver pour commencer un nouveau voyage ici, et je tiens à remercier la Ferrari Driver Academy de m’avoir permis de saisir cette opportunité. »