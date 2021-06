Romain Grosjean et Kevin Magnussen réunis à Détroit

in

Les anciens coéquipiers de Haas Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont été réunis à Detroit pour la première fois depuis qu’ils ont tous deux quitté la Formule 1.

Le duo, qui avait été coéquipier au sein de l’équipe américaine de 2017 jusqu’à la fin de la saison 2020, s’est séparé avec Grosjean en compétition désormais en IndyCar et Magnussen au volant désormais de la série IMSA WeatherTech.

Avec les deux séries présentes à Belle Isle, Detroit ce week-end, cela leur a donné la chance de se rattraper.

“C’était génial de le voir”, a déclaré Magnussen via AutoWeek.

“La dernière fois que je l’ai vu, c’était à l’hôpital après son accident à Bahreïn, donc c’était bon de le voir là-bas.”

Magnussen et Grosjean connaissent déjà de meilleurs succès loin du monde profond et trouble du milieu de terrain de la Formule 1 et Magnussen a toujours su que son ancien coéquipier avait le talent pour obtenir de meilleurs résultats lorsqu’il en avait l’opportunité.

« J’ai décroché une pole position et il est monté sur le podium », a poursuivi Magnussen.

« J’ai toujours su qu’il était un grand talent. C’est bien de le voir montrer cela en IndyCar. Je le suivrai ce week-end. Ce sera amusant de le voir vivre en IndyCar.

“Je me sens très privilégié et béni d’avoir pu être en F1 et avoir une carrière en Formule 1, mais comme je l’ai déjà dit, si vous savez que vous n’êtes pas à la recherche de victoires ou même de podiums, au en fin de compte, peu importe ce que c’est. je

« J’ai juste manqué de courir dans le but de gagner. L’année, le sentiment que j’ai d’aller aux courses me rappelle un peu ce que c’était avant la Formule 1.

« Ce sentiment m’a un peu manqué. »

Magnussen a décroché sa première pole en carrière depuis 2013 à Detroit après avoir devancé le pilote Mazda Harry Tincknell et, bien qu’il aime la Formule 1, il aime avoir la chance de se battre pour des victoires plus.

Il a ajouté : « La Formule 1 est géniale. C’est amusant de conduire les voitures, mais à la fin de la journée, vous voulez bien faire quoi que vous fassiez.

« Peu importe qu’il s’agisse de Formule 1 ou de karts de location. Vous voulez gagner. Voilà toute l’histoire.

« En venant ici, je savais en m’engageant avec Chip Ganassi que j’aurais une chance de gagner des courses.

« Nous ne l’avons pas encore fait, mais nous menons et nous nous battons pour la victoire. C’est plus agréable que tout ce que j’ai fait ces dernières années.

