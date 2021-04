Romain Grosjean: “ Je n’ai jamais pensé arrêter la course ”

Romain Grosjean a déclaré qu’il n’avait jamais envisagé de quitter le sport automobile alors qu’il était dans son lit d’hôpital à la suite de son accident d’horreur à Bahreïn.

Le Français a réussi à s’échapper de son épave en feu avec “ seulement ” de graves brûlures aux mains et une entorse à la cheville alors qu’en réalité, cela aurait pu être bien pire.

Cependant, avec un lecteur IndyCar sécurisé pour 2021 et la confirmation qu’il a eu un siège apte à passer un test d’adieu privé avec une équipe de F1 non confirmée, son chemin de retour dans le sport automobile est maintenant devant lui.

«2020 a été une année pleine», a déclaré Grosjean, peut-être de manière discrète, à racinggames.gg.

«Entre le début de la saison et la pandémie, j’allais courir chaque semaine et construire mon équipe e-sport. Puis le crash à Bahreïn, je ne savais pas quelle serait la suite.

«Sur le lit d’hôpital, la première pensée que j’ai eue a été:” Comment puis-je revenir au sport automobile? ” J’ai essayé aussi longtemps que j’ai pu et aussi fort que j’ai pu et je n’ai jamais pensé à abandonner la course.

«IndyCar était toujours dans le fond de ma tête et je voulais repartir courir en IndyCar. J’ai utilisé les sports électroniques pour apprendre les circuits et, heureusement, j’ai pu trouver des IndyCars et les circuits sur la plupart des jeux.

#INDYCAR #DefyEverything @IndyCar @DaleCoyneRacing @RickWareRacing @iBanFirst @Richard_Mille @MindMazeTech @praga_official pic.twitter.com/SZz6qkIgRJ – Romain Grosjean (@RGrosjean) 8 avril 2021

Grosjean, qui a remporté 10 podiums à son époque en F1, a parlé du lancement et de la croissance de son équipe de sports électroniques et a révélé que l’utilisation de son propre simulateur avait contribué à sa récupération dans la préparation de la nouvelle saison en tant que pilote IndyCar. .

«J’étais content d’avoir la carte SIM [rig] à la maison parce que c’était la première chose que je pouvais reprendre après l’accident », a-t-il expliqué.

«J’ai pas mal été sur la simulation pour m’assurer que ma main gauche est dans la bonne position et que la peau peut le faire. En plus d’être un jouet sympa à la maison, il a également été très utile en cure de désintoxication.

«J’ai toujours gardé un œil sur l’e-sport, mais l’année dernière, avec la pandémie, j’ai senti que c’était le moment idéal pour mettre sur pied une équipe d’e-sport. J’aime construire des choses et j’ai eu la chance d’avoir les bonnes personnes pour moi à ce moment-là.

