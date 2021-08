Romain Grosjean lié au déménagement chez Andretti Autosport

Avec la fin de son contrat actuel, Romain Grosjean est lié à un transfert chez les géants de l’IndyCar Andretti Autosport.

Le Français est passé à la série américaine après avoir été abandonné par Haas à la fin de la campagne 2020, signant pour Dale Coyne Racing, et il a été extrêmement impressionnant lors de sa saison recrue.

A Indianapolis, il a pris la pole position et a terminé la course en P2, remportant son premier podium, avant de terminer également en P5 à Road America.

Il semble que les parties prennent également note de ses bonnes performances, avec de plus en plus de rumeurs selon lesquelles il remplacera Ryan Hunter-Reay dans l’équipe de Michael Andretti la saison prochaine.

Dale Coyne comprend pourquoi son chauffeur voudrait faire ce pas, mais espère toujours qu’il restera là où il est.

“Je pense qu’il est content de nous, même si je me rends compte que beaucoup de gens le regardent en ce moment”, a déclaré Coyne. Sport automobile.

« Nous avons fait du bon travail pour lui, je pense qu’il le comprend. Nous avons pris une chance sur lui, il a pris une chance sur nous, et je pense que cela a bien fonctionné pour nous deux et j’espère que cela sera payant pour nous deux à la fin et que nous pourrons le garder l’année prochaine.

« L’équipe d’Andretti est bonne et je comprends qu’un pilote veuille y aller, mais je pense que nous faisons aussi du bon travail pour lui. Il a été rapide partout où nous l’avons fait courir, en qualifications et en course, ce qui montre qu’il est assez complet. Mais vous devez avoir la voiture pour faire le travail, et je pense qu’il a aidé à montrer que nous sommes assez complets.

« Lui et Olivier [Boisson, race engineer] ont une bonne chimie, et c’est dans toute l’équipe, tout le monde ici. Cette équipe se sent comme une famille, nous avons entendu cela de nombreux pilotes, et ils aiment ça. Et cette famille aime beaucoup Romain et sa famille.

“Donc, nous parlons toujours et j’espère que nous resterons ensemble.”

McLaren Racing va acquérir une participation majoritaire dans @ArrowMcLarenSP. Nous sommes ravis de continuer à avancer dans #INDYCAR ! ?? Histoire complète. ?? – McLaren (@McLarenF1) 8 août 2021

Une autre option pour Grosjean à l’avenir pourrait être McLaren.

L’équipe britannique ont annoncé ils prendront une participation accrue de 75 % dans l’équipe IndyCar Arrow McLaren SP à la fin de 2021, et Zak Brown a confirmé qu’ils ajouteraient un troisième pilote à leur alignement.

L’Américain a déclaré qu’une très petite liste de présélection avait été établie et que Grosjean et l’ancien coéquipier de Haas, Kevin Magnussen, auraient fait partie de la liste.

“C’est autant un championnat de pilotes qu’une équipe [championship] – c’est ce qui le rend si excitant », a-t-il déclaré.

« Nous devons donc nous assurer d’avoir le bon pilote dans la voiture de course, et il n’y en a pas beaucoup sur le marché. Nous avons une liste très courte, et si nous pouvons décrocher quelqu’un que nous pensons être capable de gagner, nous le ferons en 22. »