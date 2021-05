Romain Grosjean “ reconnaissant ” pour la “ belle ” opportunité Mercedes

Romain Grosjean est reconnaissant que «les mots aient été gardés» lorsqu’il était dans son lit d’hôpital de Bahreïn lors d’un test d’adieu en Formule 1.

Le Français a miraculeusement survécu à son crash d’horreur lors du Grand Prix de Bahreïn 2020 lorsque ses Haas se sont séparés en deux et ont pris feu en heurtant une barrière.

Naturellement, Grosjean ne voulait pas que ce soit son dernier souvenir, ni celui de quelqu’un d’autre, de son temps en Formule 1, alors les discussions ont commencé sur un test d’adieu.

Haas n’a pas été en mesure d’en créer un, mais Mercedes, sept fois championne des pilotes et des constructeurs, a proposé l’offre, et il a maintenant été officialisé que Grosjean passera son test d’adieu dans une Mercedes au Paul Ricard le 29 juin.

Grosjean devrait conduire le W10 de Lewis Hamilton, vainqueur du titre 2019, pour la journée.

“C’est très spécial, vous n’avez pas vraiment beaucoup de chances de conduire en Formule 1, tout d’abord une voiture de champion du monde et en plus de cela plus pour vous-même que de développer des performances”, a-t-il déclaré à Sky F1.

«C’est une opportunité tout à fait unique. J’en ai entendu parler pour la première fois lorsque j’étais dans mon lit d’hôpital à Bahreïn et que je souffrais un peu, et je l’ai beaucoup chéri, et je suis tellement reconnaissant et reconnaissant que ces mots aient été gardés et que cela se produise.

«Quand j’étais dans la lutte contre les incendies pour ma vie, j’ai pensé à beaucoup de choses, et l’une d’elles était que je ne voulais pas terminer ma carrière en Formule 1 sur une telle note.

«Et avoir la chance de conduire la Mercedes au Grand Prix de France devant mes supporters locaux, passer une journée complète avec elle, conduire une voiture qui est tellement incroyable, avec l’équipe la plus titrée de l’histoire du sport, c’est tout à fait unique et quelque chose de beau.

Grosjean a été laissé avec des brûlures aux deux mains, bien que les dommages les plus importants aient été à sa main gauche et cinq mois dessus nécessitent encore un traitement quotidien.

«La récupération se passe très bien, si je ne mens pas, j’aurais espéré que cinq mois plus tard je n’aurais pas eu autant de marques, principalement sur ma main gauche qui est encore assez blessée», a-t-il admis.

«Il a besoin d’un traitement quotidien, d’une crème et d’une cure de désintoxication, mais il s’améliore de jour en jour. Le plus important est que je puisse jouer avec mes enfants, je peux coiffer ma fille et je peux aussi conduire une voiture de course.

«Donc en fin de compte, c’est un rappel de mon accident et du fait que je suis en vie et que je devrais être heureux d’être en vie et de profiter de chaque minute en prime.»

Grosjean exerce maintenant son métier en IndyCar, et bien que les effets physiques de son accident ne l’aient pas retenu, les cicatrices mentales potentielles ne pourraient être évaluées qu’une fois qu’il est revenu à la course.

Pour Grosjean, c’était ce premier départ de course après Bahreïn dont il se méfiait le plus, mais heureusement cela ne lui a pas posé de problème.

«De toute évidence, vivre un tel moment allait toujours être quelque chose avec lequel il faut vivre», a-t-il déclaré.

«Le mardi après l’accident de dimanche, j’étais en communication avec mon psychologue, et nous en avons passé un autre vendredi cette semaine et avons continué à travailler autour de cela.

«Et je dois dire que quand j’ai sauté en arrière dans une voiture de course, je n’y ai pas pensé, je veux la conduire et essayer d’aller vite, et puis la dernière question que je me posais vraiment était de savoir comment ça allait être quand je prendre mon premier départ de course depuis Bahreïn 2020?

«Il y avait beaucoup d’émotions avant de sauter dans la voiture, je pensais à nouveau fortement à mes enfants qui m’ont sauvé des flammes, et une fois que le moteur a tourné et que je me suis concentré sur le départ de la course, tout était de nouveau normal.

«Et comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je suis heureux que cet incident ait changé ma vie, mais l’a changé pour le mieux.

