Romain Grosjean reviendra en Formule 1 grâce à Toto Wolff

05/05/2021 à 10:23 CEST

.

Le pilote français Romain Grosjean reviendra piloter une Formule 1 grâce à la promesse faite en son temps par le chef de l’équipe Mercedes, Toto wolff, après le grave accident du Grand Prix de Bahreïn 2020, lorsque sa voiture Haas a franchi la barrière et a pris feu.

En convalescence à l’hôpital, le Français a reçu la promesse de Toto wolff pour avoir une nouvelle opportunité de conduire une voiture de Formule 1 Mercedes et maintenant il tiendra sa promesse en organisant une session d’essais pour lui de conduire le W10 de Lewis Hamilton, vainqueur du titre en 2019, sur le circuit Paul Ricard, le 29 juin 2021.

Romain Grosjean prendra le volant d’une voiture de Formule 1 pour la première fois depuis son accident dramatique et la fuite de Romain de l’épave en feu de sa voiture Haas, qui a attiré l’attention du monde entier en novembre 2020 et l’homme de 35 ans a eu la chance de s’échapper uniquement avec de graves brûlures aux mains.

Malgré vos vaillants efforts pour récupérer, Romain il a été exclu des deux dernières courses de la saison et il semblait que la porte se fermait sur une course historique de Formule 1 comptant 179 départs et 10 podiums.

Après l’accident, Toto wolff promis à Romain que son accident ne serait pas son dernier acte et fidèle à sa parole, Toto Il a invité Romain à la base Mercedes F1 de Brackley le 30 mars pour subir un réglage de siège et passer du temps dans le simulateur d’équipe en vue d’un essai de circuit spécialement organisé le 29 juin, sept mois après son accident.

Il participera également à une série de tours de démonstration avant le Grand Prix de France le dimanche 27 juin.

Grosjean Il court actuellement dans la série IndyCar pour Dale Coyne Racing avec RWR.

“Je suis très excité de revenir dans une voiture de F1! Ce sera une opportunité spéciale pour moi et conduire une Mercedes vainqueur du Championnat du Monde sera une expérience unique”, a-t-il reconnu. Grosjean, pour rappeler que «la première fois que j’ai entendu parler de la possibilité de conduire une Mercedes, c’était dans mon lit d’hôpital à Bahreïn, quand Toto il s’est entretenu avec les médias et a fait l’invitation. La lecture de cette nouvelle m’a beaucoup encouragé. “

“La F1 n’a pas eu l’occasion de courir en France en 2020 à cause du COVID, donc piloter une Mercedes au Grand Prix de France 2021 et effectuer un test sur le Circuit Paul Ricard, mon circuit à domicile, sera très spécial. Je ne peux pas attendez le jour à venir », dit-il. Grosjean.

“Nous sommes très heureux de soutenir Romain avec cette opportunité spéciale. L’idée est venue quand il a semblé que Romain cela mettrait fin à sa carrière active en Formule 1, et nous ne voulions pas que son accident soit son dernier moment en F1 », explique-t-il. Toto Wolff.

«Nous voulions nous assurer que ses derniers souvenirs étaient au volant d’une voiture victorieuse du championnat. Romain Cela nous rappelle les dangers auxquels les pilotes sont confrontés chaque fois qu’ils montent dans le cockpit, mais cela témoigne également des mesures incroyables que le sport a prises pour améliorer la sécurité au fil des ans. ” Wolff.

Et, le champion du monde en titre, Lewis Hamilton, dont la voiture conduira Grosjean, a assuré dans le communiqué de presse de l’équipe qu’il était très content “de voir Romain de retour dans une F1 après son accident de l’année dernière. “

“Quand c’est arrivé, nous avons tous prié pour lui et le voir s’en sortir et récupérer si bien a été un tel soulagement. J’ai hâte de le revoir en France et de l’accueillir dans l’équipe pour le week-end, même si je ferais mieux de regarder mon W10. ! commenté plaisanterie Hamilton.