Romain Grosjean: Se battre à l’arrière de la grille de F1 en 2020 n’était “ pas vraiment amusant ”

Romain Grosjean regrette de ne pas avoir conduit une voiture en lice au championnat pendant son séjour en F1 – et dit qu’il ne s’est «pas vraiment amusé» au fond du peloton avec Haas.

Alors que le podium à 10 reprises s’est très bien comporté au début de sa carrière, en particulier avec Lotus, il pensait que la trajectoire descendante avait commencé par une mauvaise saison en 2014 avec cette équipe après le changement des règlements techniques.

Le Français a quitté le sport à la fin de 2020 après 10 saisons au volant d’une voiture de F1, relevant maintenant le défi de concourir en IndyCar – avec la nouvelle saison qui commence pour lui ce week-end.

Cependant, il était pragmatique à propos de sa carrière en F1, déclarant via .: «Vous ne pouvez pas rester 10 ans en Formule 1 sans en être heureux.

«Ai-je regretté de ne jamais avoir eu la voiture pour gagner des courses et des championnats? Oui. Mais était-ce dans ma main? Probablement un peu. Probablement pas non plus. »

“À venir [after] une fin 2013 si forte, l’équipe était dans une situation financière difficile, changement de réglementation dans le moteur, ça allait être un problème pour le faire fonctionner. Quand tu montes comme ça [and] on finit par avoir la pire voiture sur la grille, c’est compliqué d’avoir une bonne place.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Le Français a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de revenir sur la grille de F1, avec des plans pour essayer de relever le défi d’autres courses telles que le Rallye Dakar et les courses au Mans.

Après avoir passé ses deux dernières saisons en Formule 1 à se battre vers l’arrière de la grille, Grosjean a admis qu’il était difficile de s’amuser en se battant pour les classements mineurs d’un week-end donné – et a également fait basculer son vainqueur pour la saison 2021.

«La Formule 1 est merveilleuse. C’est bien. Mais je veux dire, je mets de l’argent sur le fait Lewis [Hamilton] va être huit fois champion du monde cette année », a-t-il poursuivi.

“J’ai vraiment apprécié mon temps là-bas. J’ai eu une belle carrière. Mais aussi, j’étais au bout de ce que je voulais faire là-bas. Se battre avec Haas pour [get] hors Q1 quand tout était fantastique, c’est quelque chose que j’en avais assez [of]. Ce n’était pas vraiment amusant.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!