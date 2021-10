Romain Grosjean se souvient de la visite à l’hôpital de Sebastian Vettel à 6 heures du matin après un accident enflammé

Sebastian Vettel a été l’un des premiers à rendre visite à Romain Grosjean à l’hôpital après son accident enflammé au GP de Bahreïn, et a dit au Français de « rentrer chez lui et de se reposer ».

Grosjean a subi un horrible accident lors du Grand Prix de Bahreïn l’année dernière, le pilote Haas s’est écrasé contre une barrière à grande vitesse, sa voiture s’est divisée en deux et a pris feu.

28 secondes plus tard, il est sorti de l’épave, ne souffrant miraculeusement que de quelques brûlures et d’une déchirure du tendon au pouce gauche.

Il a été emmené à l’hôpital pour un traitement immédiat, visité le lendemain matin par Vettel.

Mais alors que Grosjean avait hâte de remonter immédiatement dans la voiture, Vettel, également père de trois enfants, l’a exhorté à rentrer chez lui et à être avec sa famille.

« Le lundi 30 novembre, je me suis réveillé à six heures du matin », a-t-il déclaré dans son autobiographie, « La Mote En Face », écrite par le chauffeur et sa femme journaliste Marion Grosjean.

« Quelqu’un est arrivé très tôt et de manière assez inattendue : Sebastian Vettel. Il s’inquiétait pour moi.

« Seb est probablement le pilote dont je me sens le plus proche. Il vit la même vie que moi avec ses trois enfants et veut protéger cette vie autant que possible.

« Quand je lui ai dit que je voulais participer à la dernière course, il m’a répondu : ‘Non, tu dois rentrer à la maison et te reposer !’

« Je lui ai expliqué que c’était la fin de ma carrière et que je ne voulais pas finir de cette façon. »

Grosjean avait précédemment évoqué son besoin de remonter dans la voiture, le Français souhaitant participer à la finale de la saison à Abu Dhabi.

S’adressant à L’Equipe peu de temps après son accident, il a déclaré : « En fait, j’ai commencé à travailler [on Tuesday] soirée avec mon psychologue. Mais mon désir, tout de suite, était de revenir dans une F1.

« J’ai pensé à Abu Dhabi – désolé Marion – mais j’en ai besoin pour moi : savoir si j’en suis capable, savoir ce que je vais ressentir, comment je vais réagir.

« Je dois tout faire pour essayer de remonter dans la voiture. Si les médecins me disent que ce n’est pas possible, je les écouterai mais je dois essayer de remonter. Je dois être égoïste.

Cependant, ses blessures l’ont empêché de le faire, le pilote a été contraint à une retraite anticipée de la F1.

