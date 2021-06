Romain Grosjean tentera la course ovale après avoir regardé l’Indy 500

in

Après avoir regardé l’Indy 500, Romain Grosjean a changé d’avis et va désormais disputer une course ovale en IndyCar.

Grosjean a quitté le monde de la Formule 1 à la fin de la campagne 2020, Haas ayant choisi de se diriger vers 2021 avec deux recrues à la place.

Peu de temps après avoir été abandonné, il a été annoncé qu’il conduirait cette année dans la série IndyCar pour Dale Coyne Racing, mais ne participerait pas aux courses ovales, dont le célèbre Indy 500.

Cependant, après avoir regardé cette course il y a quelques semaines, il a changé d’avis.

“C’est étrange d’être à la maison à le regarder et de ne pas en faire partie, sachant que vos amis le font”, a-t-il déclaré. Actualités AP.

« Donc, nous verrons quelle est la situation et ensuite, en ce qui concerne la famille, ce que nous pensons faire. Au départ, j’ai dit que je ne voulais pas faire d’ovales.

« Maintenant, j’aimerais en essayer un et voir si je veux en faire plus. »

Tellement cool de mener le peloton et de se battre pour la victoire. J’ai oublié à quel point j’aimais ça. Merci @IndyCar & @DaleCoyneRacing de me l’avoir rappelé. Maintenant j’en veux plus 😁. Les drapeaux bleus nous ont coûté une victoire mais notre jour viendra 💪.#r8g #us2021 #ThePhoenix @IMS @RickWareRacing pic.twitter.com/8iB1FNWIMK — Romain Grosjean (@RGrosjean) 16 mai 2021

Alors qu’il a raté les courses ovales cette saison, Grosjean a fait un excellent début de vie en IndyCar, décrochant déjà sa première pole position et son premier podium.

C’est la première fois qu’il combat aux avant-postes depuis longtemps, avec ses années en F1 après 2013 passées au milieu de terrain et en queue de peloton.

Il dit que cela a ravivé son amour pour la course – un amour qui commençait à s’éteindre en F1.

“Quand vous êtes passionné par quelque chose, c’est comme un feu”, a-t-il déclaré.

« Et peut-être que ce feu a été éteint au cours des dernières années. Mais quand vous décrochez une pole et que vous êtes à nouveau en tête d’une course, c’est comme « l’enfer, ouais ».

“C’est difficile à faire, mais quand vous le faites, vous voulez le refaire.”

Le Français est beaucoup plus connu dans le monde après son horrible accident à Bahreïn lors de ce qui s’est avéré être sa dernière course de F1.

C’est particulièrement le cas en Amérique, et il aime le soutien qu’il a là-bas.

“L’un des plus beaux moments que j’aie jamais vécu a été que j’ai terminé deuxième et que j’ai fait l’interview pour la foule.

« Je suis monté sur le podium en Formule 1 mais je n’avais jamais vu autant d’énergie et d’amour venant des tribunes.

« Même ma femme, elle pleurait en regardant à la maison. Elle a dit “tout ce que vous avez fait au cours des six derniers mois, je suppose que les gens le réalisent et l’aiment”. C’est un sacré voyage et c’est un beau voyage.

