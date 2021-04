Romain Grosjean termine l’ajustement du siège avant le test d’adieu

Le rêve de Romain Grosjean d’avoir une dernière course en Formule 1 est plus proche de devenir réalité après avoir terminé l’ajustement du siège.

Grosjean devait quitter la Formule 1 à la fin de la saison 2021 après que Haas ait choisi de ne pas renouveler son contrat pour une autre année.

Mais ses adieux ont été interrompus par deux courses à la suite de son crash explosif lors du Grand Prix de Bahreïn 2020, dans lequel il a eu la chance incroyable de s’éloigner.

Grosjean est maintenant en train de se tailler une carrière dans le sport automobile loin de la Formule 1 et, parmi ses ambitions de courir au Rallye Dakar et au Mans, il participe aux États-Unis dans la série Indycar pour Dale Coyne Racing sur des circuits non ovales.

Mais Grosjean a clairement indiqué qu’il ne voulait pas que son horrible accident soit son dernier moment en Formule 1 et qu’il voulait dire au revoir à ses propres conditions avec un test privé.

« Je vais appeler chaque équipe de F1 et voir si quelqu’un pourrait m’offrir un test privé en janvier ou deux, pour remonter dans la voiture et avoir 10 à 15 tours pour moi », a déclaré Grosjean.

Et, le producteur exécutif de la série Netflix « Drive To Survive », James Gay-Rees, a révélé que Grosjean était plus proche de son objectif après que les caméras étaient là pour filmer l’ajustement de son siège.

«Nous filmions avec Grosjean pour un siège aujourd’hui», a déclaré Gay-Rees sur le podcast «In The Fast Lane».

«Il a une dernière rotation avec une équipe.»

Bien que l’équipe ne soit pas divulguée à ce stade, le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à de nombreuses reprises qu’il serait prêt à faire ses adieux à Grosjean.

Si Mercedes est effectivement l’équipe prête à faire ses derniers adieux à Grosjean, alors nous pouvons nous attendre à voir le Français dans une voiture de Formule 1 de deux ans à Silverstone à un moment donné cette année.

