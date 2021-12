Romain Grosjean voulait quitter l’équipe Haas F1 car ils « n’allaient nulle part »

Romain Grosjean dit qu’il était « déjà parti » de Haas avant même que Guenther Steiner ne l’appelle pour lui dire que l’équipe avait besoin de chauffeurs payants pour 2021.

Grosjean a fait ses adieux à la Formule 1 la saison dernière, le Français sachant déjà qu’il était sur le point de sortir avant même que son temps sur la grille ne soit écourté.

Il a raté les deux dernières courses de la saison 2020 après avoir subi des brûlures lors de sa chute au départ du Grand Prix de Bahreïn, son VF-20 se brisant en deux et s’enflammant.

Ce n’était pas la sortie espérée par Grosjean, ni la saison qu’il avait souhaitée, le pilote ne marquant que deux points en 15 courses.

Mais avec Haas qui a du mal à se rapprocher du top 10 les jours de course, l’équipe ayant terminé 2019 à la neuvième place et répétant que l’année suivante, Grosjean voulait sortir dès la toute première course de la saison.

« J’avais terminé dès la première course en 2020 », a-t-il déclaré à Chris Medland dans la nouvelle série de podcasts sur le sport automobile « My Big Break ».

« Nous n’avions fait aucun essai depuis quatre mois, nous sommes sortis lors des premiers essais libres, au premier tour j’ai perdu les freins dans le virage 3 et en course à nouveau j’ai perdu les freins.

« Je me suis dit ‘vous savez quoi, cette équipe ne va nulle part, il n’y a aucune opportunité, rien que vous puissiez montrer avec cette voiture’. »

Il a ajouté: « C’est assez drôle, j’étais assis juste ici, en train de parler à ma femme à 19 heures, et un jour j’ai dit » Je ne continue pas avec Haas « .

« Au moment où j’ai fini ma phrase, Guenther a appelé et m’a dit qu’il avait besoin de financement, qu’il avait besoin de pilotes rémunérés pour continuer, mais pour moi, j’étais déjà parti et j’ai terminé en F1.

Un an après son accident à Bahreïn, @RGrosjean a toujours le sourire et toujours en course ❤️ pic.twitter.com/hNIYY3t8xV – Formule 1 (@F1) 29 novembre 2021

Une fois son temps passé en F1, le joueur de 35 ans a déménagé en Amérique pour courir pour Dale Coyne dans la série IndyCar.

Avec trois podiums au tableau mais aussi trois courses ovales manquantes, il a terminé 15e à sa première saison.

Passer de la F1 à l’IndyCar a été un passage difficile, mais un Grosjean a savouré.

« Pour conclure l’accord pour le faire avec Dale Coyne et partir de là [meant] être loin de ma famille, gagner probablement zéro argent et faire des courses, des combats, revenir aux racines, ce que j’apprécie », a-t-il déclaré.

« Aucun entraîneur personnel avec moi, faisant mon propre vol, prenant la voiture de location, allant à l’ancienne et conduisant mon bus. Et en fait, j’ai vraiment apprécié.

L’année prochaine, il courra pour Andretti Autosport.

« C’est un tout nouveau chapitre », a-t-il déclaré. « Même dans mes rêves les plus fous, je ne pense pas [it] aurait pu se dérouler aussi bien que je l’avais prévu cette année – du plaisir de conduire, des pole positions, des podiums au soutien des fans. Cela a été incroyable.

