Romain Saiss, Ashley Westwood et Fabian Schar seront brevetés en Premier League ce week-end

L’action de Premier League se poursuit ce week-end au milieu d’un mois de décembre chargé et de matchs reportés à gauche, à droite et au centre.

Smart Acca peut vous aider à choisir les meilleurs paris pour l’action et nous vous expliquerons comment utiliser l’outil sur talkSPORT EDGE.

Ashley Westwood obtient un brevet pour jouer à Aston Villa en 2019

Fabian Schar a été expulsé contre Arsenal plus tôt cette saison au grand désarroi de ses coéquipiers

Le Smart Acca de cette semaine a marqué un énorme triplé pour Fabian Schar, Ashley Westwood et Romain Saiss à 41/1.

Ces joueurs devraient tous être cartonnés contre leurs adversaires cette semaine sur la base du Smart Acca qui examine les joueurs qui ont le plus de cartes en tête-à-tête.

Saiss est en tête de liste avec trois cartes en seulement six matchs lorsqu’il joue à Chelsea et a un énorme taux de grève de 50% contre les Blues.

Les loups affronteront l’équipe de Thomas Tuchel dimanche après-midi et devraient être en lice tout au long.

Aston Villa affronte Burnley où Westwood a un taux de 25% contre eux, avec une carte lors de ses quatre dernières apparitions.

Les Clarets sont également en difficulté ces derniers temps et sont proches de la zone de largage et seront désespérés de conserver des points vitaux, et c’est là que Westwood pourrait être attiré pour voir à nouveau le jaune.

Schar a le même taux contre Man City, il a souvent été parmi les cartons cette année civile, ayant reçu un carton rouge contre Arsenal plus tôt cette saison.

Contre les Citizens, il est souvent confronté à Raheem Sterling, Jack Grealish et Riyad Mahrez qui peuvent souvent sauter les défenses et tirer des fautes, ce qui explique ses deux cartes en huit matchs contre eux.

Newcastle accueille l’équipe de Pep Guardiola dimanche après-midi et pourrait être sous pression dès le début alors qu’ils se dirigent vers Tyneside à la suite d’une énorme victoire 7-0 en milieu de semaine.

OFFRE DE PARIS DU JOUR

PADDY POWER offre 60 £ de paris gratuits lorsque vous pariez 10 £ sur le football – RÉCLAMEZ ICI

Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 14 et le 24 décembre, au min. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 60 £ en paris gratuits, 40 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.

Comment utiliser Smart Acca

Pour trouver votre propre Smart Acca, rendez-vous sur l’application talkSPORT EDGE et sélectionnez l’outil Smart Acca.

Vous pouvez ensuite filtrer par concurrence, une catégorie, un marché, puis vous pouvez appuyer sur rechercher pour permettre à l’outil de calculer les statistiques.

Vous pouvez filtrer les matchs de Premier League en haut de l’outil, puis sélectionner les filtres que vous souhaitez rechercher

Dans ce cas, le filtrage par joueurs, joueur à carder et tête-à-tête génère une liste qui ressemble à ceci à l’approche du week-end

Vous pouvez parcourir la liste des joueurs qu’il génère et choisir votre propre accumulateur avec d’autres qui sont également en forme.

Offres d’inscription pour les nouveaux clients

Betfair: Remboursement en espèces jusqu’à 50 £ – RÉCLAMEZ ICI

Placez 5 paris sportifs de 10 £ sur le football et récupérez de l’argent en espèces en cas de perte. Le remboursement maximum par pari éligible est de 10 £, x5 remboursements disponibles. Des restrictions de paiement s’appliquent. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org

Paddy Power: pariez 20 £ et récupérez-le en espèces s’il perd – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients uniquement. Placez votre PREMIER pari sur n’importe quel marché de paris sportifs et s’il perd, nous vous rembourserons votre mise en CASH. Le remboursement maximum pour cette offre est de 20 £. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’Apple Pay seront admissibles à cette promotion. Les CGU s’appliquent. Paddy’s Rewards Club : obtenez un pari gratuit de 10 £ lorsque vous placez 5x paris de 10 £+. Les CGU s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

888Sport : pariez 10, obtenez 60 en paris gratuits – RÉCLAMEZ ICI

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/2 (1,50) ou plus sur un marché sportif – 10 £/€ Les paris gratuits seront crédités sur le pari règlement et ensuite un pari gratuit de 10 £/€ chaque week-end (jusqu’à 5 fois) et sera valable pendant 7 jours – Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment – Les restrictions générales de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org..

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

SPÉCIAL BORD

Obtenez Sterling, De Bruyne pour marquer, Grealish pour aider à 9/1 avec Paddy Power

BOOST DE CHANCE

20/1 pour 1 ou plusieurs Knockdown dans Joseph Parker contre Derek Chisora ​​avec William Hill

APERÇU

Conseils de paris: Salah, Smith Rowe et Sterling marqueront alors que les Wolves et Chelsea font match nul

BOOST DE PARI

Paris gratuits sur les courses hippiques : obtenez 60 £ de paris gratuits pour l’action d’Ascot

BOOST DE BOXE

Obtenez Tyron Woodley pour gagner à 50/1 ou Jake Paul pour gagner à 25/1 avec William Hill

Offre de paris Chelsea v Everton : obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement EN CASH avec Betfair