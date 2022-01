Roman Abramovich soutenu pour briser la structure salariale de Chelsea avec la monstrueuse offre d’Erling Haaland

Chelsea est réapparu en tant que candidat à l’atterrissage d’Erling Haaland cet été après la débâcle de Romelu Lukaku, et le propriétaire Roman Abramovich a été soutenu pour faire une offre alléchante.

Le tueur à gages norvégien est déjà l’un des attaquants les plus puissants du football mondial. Son record de buts est pratiquement d’un but par match depuis son arrivée à Dortmund. Comme on pouvait s’y attendre, les chefs de file européens en ont tous pris note.

Des clubs allant de Manchester City et Liverpool au Bayern Munich et au Real Madrid ont tous été liés.

La présence d’une clause libératoire extrêmement généreuse de 68 millions de livres sterling dans le contrat de Haaland a augmenté le nombre de clubs qui peuvent de manière réaliste revendiquer une réclamation l’été prochain.

Cependant, un club qui se serait retiré de la course était Chelsea. L’arrivée de 97,5 millions de livres sterling de Lukaku l’année dernière a assuré que Haaland n’était plus nécessaire à Stamford Bridge.

Mais selon Sport Witness (citant le journal allemand Bild), les problèmes bien documentés de Lukaku cette semaine pourraient voir la situation de Chelsea concernant Haaland changer « brusquement ».

Abramovich pourrait « ouvrir la tirelire » pour Haaland

Lukaku s’est depuis excusé publiquement d’avoir discrédité le club. Cependant, l’article indique que Chelsea est maintenant de retour parmi les poursuivants de la signature de Haaland.

Les Blues sont plus que capables de respecter la modeste clause de libération de Haaland. Ce qui jouera également en leur faveur, c’est leur capacité à répondre aux exigences haut de gamme de l’agent de Haaland, Mino Raiola.

Raiola exigera un salaire de premier plan pour Haaland, et le rapport indique qu’Abramovich pourrait « ouvrir la tirelire » pour conclure l’accord. Plus précisément, cela pourrait consister en une offre « envisageable » de « plus de 30 millions d’euros » par an. Cela équivaudrait à peu près à un salaire hebdomadaire de 480 000 £.

L’obstacle évident qui se dresse sur le chemin de Chelsea est les prétendants rivaux, dont le chef est le Real Madrid. Mais le rapport indique que le Real est plus préoccupé par la signature de Kylian Mbappe et souhaite retarder d’un an l’arrivée de Haaland. C’est en dépit du fait que Real serait la destination préférée de Haaland.

Néanmoins, en cas de retard du Real, la porte d’un swoop de Chelsea pourrait s’ouvrir. Et Abramovich a les moyens financiers de conclure un accord si la relation Lukaku ne se rétablit pas.

Chelsea apprend le coût d’un accord critique avec Everton

Pendant ce temps, l’arrière gauche d’Everton, Lucas Digne, est très demandé et Chelsea a appris ce qu’il faudrait pour conclure un accord qui a maintenant pris une plus grande importance.

Le Français, 28 ans, reste en marge de l’équipe d’Everton suite à une brouille avec Rafael Benitez. Digne a de nouveau été négligé pour la sélection contre Brighton le week-end dernier. L’arrière droit Seamus Coleman a suppléé sur le côté gauche, et les commentaires d’après-match de Benitez en disaient long.

Via Sky Sports, le patron des Toffees a déclaré: « La chose la plus importante pour moi est d’avoir des joueurs sur le terrain qui veulent être là. »

Après avoir signé la paire d’arrières latéral Vitaliy Mykolenko et Nathan Patterson, Everton semble désormais bien placé pour rompre les liens avec Digne.

Selon Sky Sports, Napoli et quatre clubs de Premier League, dont Chelsea, poursuivent tous la signature de Digne. L’état de sortie de 30 millions de livres sterling sera suffisant pour transformer le bras d’Everton en une vente permanente.

Les Blues ont désespérément besoin de renforts à l’arrière suite aux blessures de Reece James et Ben Chilwell. Chelsea avait espéré que Chilwell pourrait se remettre de sa blessure au LCA sans avoir besoin d’une intervention chirurgicale. Cependant, ces espoirs ont été anéantis lorsque le jeune de 25 ans est finalement passé sous le couteau la semaine dernière.

Une autre option ouverte à Tuchel est rappelant Emerson Palmieri de son passage en prêt à Lyon. Les autres chasseurs de Digne, Newcastle et West Ham, espèrent que Chelsea empruntera cette voie.

