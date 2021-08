Roman Reigns dit que CM Punk lié à AEW n’était pas aussi bon que The Rock ou John Cena, et il n’a pas non plus « bougé l’aiguille » comme les légendes de la WWE

Tout comme CM Punk semble être sur le point de faire un retour à la lutte, Roman Reigns a eu son mot à dire sur l’ancien quintuple champion du monde.

Ariel Helwani de BT Sport s’est entretenu avec l’actuel champion universel et a demandé ce que Reigns pensait de l’idée que les temps partiels reviennent et volent les créneaux de l’événement principal aux talents à temps plein sur les principaux pay-per-views pour la WWE.

Roman Reigns est à un niveau différent depuis son retour après SummerSlam 2020

Goldberg et, dans une moindre mesure, John Cena font exactement cela ce samedi.

Reigns a utilisé CM Punk, qui semble lié à AEW, comme exemple pour expliquer pourquoi critiquer ces mouvements n’est pas toujours totalement sensé.

“Je pense qu’il y a ce seuil étrange, mais ces déclarations viennent de personnes amères qui pensaient peut-être qu’elles étaient meilleures qu’elles ne l’étaient en réalité…

“CM Punk n’était pas aussi bon ou aussi fini que John Cena et il n’était pas aussi bon ou aussi fini ou déplacé l’aiguille, comme The Rock [did]. C’était juste ce que c’était. D’artiste à temps plein, je comprends la frustration et le désir de plus, mais comme je l’ai déjà dit, vous devez le prendre.

CM Punk semble lié à AEW

Punk n’est pas le seul à avoir exprimé sa frustration face aux travailleurs à temps partiel qui assurent les meilleurs sports au fil des ans, mais il est intéressant de noter que Reigns l’a choisi pour cibler.

Cena a passé près de 15 ans au sommet de la WWE et à partir de l’année prochaine, elle est sur WWE TV depuis 20 ans. Son éthique de travail et sa capacité à être la pierre angulaire de l’entreprise – pendant la course de CM Punk, il convient de le noter – ont conduit beaucoup à le considérer comme l’un des plus grands de tous les temps.

The Rock, qui a en fait remporté son dixième et dernier titre mondial contre CM Punk et est également le vrai cousin de Reigns, est un autre homme avec lequel il est difficile de se comparer.

The Great One est désormais l’une des plus grandes stars d’Hollywood après avoir été nommé l’acteur le mieux rémunéré au cours des deux dernières années. Pendant son séjour à la WWE, il a aidé la WWE à faire certaines de ses plus grandes affaires à une époque avec Stone Cold Steve Austin comme principal rival. La WWE n’a jamais vu de plus hauts sommets.

WWE

The Rock et John Cena pourraient affronter Roman Reigns dans un avenir proche

Ce n’est pas une mince affaire de dire que le punk n’était pas aussi influent qu’eux, mais on ne minimise pas la popularité du punk. Au cours de l’été de Punk en 2011 et de sa course au titre de la WWE de 420 jours, le natif de Chicago a eu une tonne de moments et de matchs mémorables et a développé un culte.

Un autre contexte intéressant ici est que CM Punk était celui qui a initialement proposé que The Shield fasse ses débuts à la WWE. C’est ainsi que Seth Rollins, Dean Ambrose (maintenant Jon Moxley dans AEW) et bien Reigns ont obtenu leur grande chance à la WWE.