Roman Reigns dit que Vince McMahon mérite le mérite de l’avoir associé à Paul Heyman

Roman Reigns se dirige vers WrestleMania 37 avec peut-être le match le plus chaud et certainement le personnage le plus chaud.

Vous n’avez pas toujours été en mesure de dire cela à propos de la personne de 35 ans. Quand il a été poussé dans la gorge des fans en tant que prochain héros de la WWE et meilleur babyface, Vince McMahon est resté têtu et a refusé de reconnaître les huées.

Roman Reigns a divisé la base de fans pendant des années

Reigns a pris un congé de l’entreprise l’année dernière pour jouer la sécurité et s’occuper de sa jeune famille pendant la pandémie. Bien sûr, après avoir combattu la leucémie à deux reprises, son système immunitaire était plus vulnérable au virus.

Cela signifiait également qu’il avait raté WrestleMania 36 en conséquence. Un spectacle qu’il devait affronter et battre le champion universel, Goldberg.

Il est revenu à SummerSlam plus tard cette année-là, mais un homme complètement différent. Reigns était maintenant le chef tribal et il s’est rapidement aligné sur Paul Heyman.

Ce personnage et ce partenariat ont peut-être fait l’un des angles et des superstars les plus intéressants des deux dernières décennies.

Vince McMahon a investi beaucoup de temps et d'argent dans Roman Reigns

Les rapports avaient suggéré que Reigns avait fait du lobbying dur pour revenir un talon et avait fait campagne pour le changement pendant un certain temps. Les fans avaient demandé que Reigns soit tourné, mais McMahon n’avait jamais écouté.

Alors Roman a-t-il enfin réussi? Il semble que McMahon ait enfin vu la lumière.

«Pour être honnête, je veux dire que si je dois donner du crédit à quelqu’un, je dirais Vince», a-t-il révélé sur le MMA Show d’Ariel Helwani.

«Mais cela ne serait pas arrivé si nous n’étions pas à bord et si Paul avait dit » pas du tout « ou si j’étais comme » pas du tout « , cela ne serait pas arrivé. Mais en fin de compte, une décision comme celle-là revient au grand homme.

Reigns se dirige maintenant vers son cinquième événement principal de WrestleMania lorsqu’il affrontera Edge et Daniel Bryan qui cherchent à conserver son titre universel la deuxième nuit.

Dans la même interview, Reigns a également évoqué la possibilité d’affronter son cousin dans la vie réelle, The Rock, lors d’un futur WrestleMania.

Roman Reigns et Paul Heyman travaillent ensemble, c’est une grosse affaire