Roman Reigns est enfin la star que la WWE voulait qu’il soit et sa domination se poursuivra à WrestleMania Backlash avec The Rock à son horizon

Alors que nous nous dirigeons vers WrestleMania Backlash ce dimanche – mis à part le nom étrange du pied de biche SEO – Roman Reigns reste l’un des sujets de discussion les plus intrigants.

Le chef tribal a été une révélation pour l’entreprise depuis son retour à SummerSlam en 2020 après un exil de quatre mois.

La course historique de Roman Reigns en tant que champion se poursuit

Son virage vers le côté obscur était attendu depuis longtemps pour le joueur de 35 ans, mais, en même temps, le retard n’a fait que rendre le virage final beaucoup plus puissant. Plus que tout, c’est le personnage lui-même qui a fait de Reigns la star la plus chaude de la WWE et probablement de la lutte.

S’aligner avec Paul Heyman et obtenir l’aide de The Usos a été le tonique exact du chef tribal, le chef de la table.

Faire tourner Roman Reigns aurait été une chose. Le faire commencer à tricher pour gagner des matchs en aurait été une autre. Mais c’est bien plus qu’un tour de talon, c’est une évolution vers la star que Vince McMahon essayait de forcer les gens à accepter.

Maintenant, il est cette étoile. Les cotes de SmackDown ont bénéficié d’un coup de pouce tangible à son retour et les émissions sont passées de patauger à la suite de l’accord FOX à maintenant être les meilleures sous l’égide de la WWE.

Roman Reigns et Paul Heyman travaillent ensemble, c’est une grosse affaire

Ce dimanche à WrestleMania Backlash, Reigns affronte le méritant Cesaro avec son titre Universal en jeu.

Beaucoup aimeraient voir Cesaro monter enfin au sommet de la WWE après des années de travail dans le ring. Les fans adorent le Superman suisse et tout le monde aimerait le voir atteindre le sommet de la montagne même si ce n’était qu’une seule fois.

Il est peu probable que cela se produise ici, cependant. Reigns est au milieu d’une course puissante en tant que champion et vient de dépasser 250 jours au sommet. Les fans devraient s’attendre à beaucoup plus de jours avant de s’affronter enfin contre The Rock à WrestleMania.

The Rock a déclaré dans une vidéo YouTube: “On dirait que celui qui aurait du sens, n’est-ce pas, serait romain”, a-t-il déclaré. «En termes de tirage au box-office.

Roman Reigns et The Rock sont de vrais cousins, mais les deux hommes ont été les meilleures stars de la lutte de différentes générations.

«Je serais honoré non seulement de partager la bague avec Roman et de retourner à la WWE. Mais bien sûr, je serais honoré de lui demander de lever la main sur celui-là.

The Rock, un cousin réel de Reigns, est facilement l’une des plus grandes superstars que le monde de la lutte ait jamais vues et il est actuellement l’un des acteurs les plus rentables d’Hollywood.

Un match Reigns and Rock serait un accord définissant une génération pour la WWE de la même manière que The Rock contre Hulk Hogan l’était à WrestleMania 18.

Beaucoup considèrent Rock Vs Hulk Hogan comme le plus grand match de WrestleMania de tous les temps

De manière réaliste, avec la façon dont SmackDown est mis en place, Reigns pourrait avoir une longue liste de challengers jusqu’à The Rock l’année prochaine.

Il a Cesaro ce dimanche, mais des noms comme Big E, Sami Zayn, Edge in a singles, Shinsuke Nakamura, Jimmy Uso – si l’histoire se déroule ainsi – Seth Rollins, Aleister Black et Rey ou Dominik Mysterio pourraient tous fournir des histoires intrigantes pour le champion universel.

Aucun de ces hommes n’a à battre Roman. Ils se frottent juste en lui faisant face et en se querellant avec lui. L’ancien Shield man a fait de la magie avec Jey Uso, Daniel Bryan et Kevin Owens jusqu’à présent et la WWE est all-in et le préserve comme leur meilleur acteur pendant longtemps.

Roman Reigns est maintenant officiellement le chef de la famille avec les bénédictions d’Aka et Sifa

Le fait qu’il ait empilé Daniel Bryan et Edge pour la broche à WrestleMania 37 devrait tout vous dire.

Il est leur mégastar d’aujourd’hui et tout dépendra de lui – ou tournera autour de lui – pour le reste de l’année. Mais, finalement, la WWE le fait de la bonne manière.