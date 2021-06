Roman Reigns pense que les acteurs The Rock et John Cena devraient rester à l’écart de la WWE

Roman Reigns est sur la course de sa vie en tant que chef tribal de la WWE.

Pendant des années, le président de la WWE, Vince McMahon, était désespéré de faire de Reigns le visage de l’entreprise, un poste qu’avaient occupé Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, The Rock et plus récemment John Cena.

Roman Reigns est à un niveau différent depuis son retour après SummerSlam 2020

Reigns était son homme, mais les fans n’aimaient pas qu’on leur dise qui accepter comme leur prochain homme, peu importe l’envers flagrant de Reigns.

Les fans voulaient également que Reigns soit le talon le plus longtemps possible. Juste au moment où il semblait que cela n’allait jamais se passer de la même manière que pour Cena, le personnage de Tribal Chief est né et il est maintenant la chose la plus chaude dans la lutte.

Ainsi, les matchs de rêve commencent à se dérouler. Reigns est depuis longtemps lié à un affrontement à WrestleMania avec son cousin réel The Rock et serait le principal événement SummerSlam avec un Cena de retour.

Cependant, Reigns a déclaré à Sports Nation que si les légendes savent ce qui est bon pour elles, elles resteront à l’écart.

WWE

The Rock et John Cena pourraient affronter Roman Reigns dans un avenir proche

Reigns, s’exprimant en son propre nom, a déclaré: “Oui, cela [a match with The Rock] est un rêve pour beaucoup de nos fans, mais ce n’est pas un rêve pour lui, tu vois ce que je veux dire ? J’en reçois beaucoup avec Dwayne et John. Ces gars se débrouillent très bien pour eux-mêmes, cela ne fait aucun doute.

« Si j’étais ces gars, je ne sais pas si je voudrais revenir et m’occuper de moi. Je suis un problème en ce moment pour tout le monde. Si j’étais eux, je resterais sur le plateau et continuerais à diffuser ces films de service de streaming.

« Ne venez pas sur le ring… c’est ce que je ferais.

Grande brûlure – mais il convient également de noter que Reigns est en fait apparu dans un film aux côtés de The Rock dans Fast and Furious: Hobbs and Shaw, un film qui aurait rapporté plus de 760 millions de dollars au box-office.

Roman Reigns et The Rock sont de vrais cousins, mais les deux hommes ont été les meilleures stars de la lutte dans différentes générations

Cena a ouvertement déclaré qu’il souhaitait revenir à la WWE lorsque les fans seront de retour et SummerSlam est le premier grand spectacle de la société avec un stade bondé depuis le début de la pandémie l’année dernière.

La WWE revient en tournée en juillet avec Money in the Bank étant le premier pay-per-view. SummerSlam suit le 21 août à Las Vegas.

Il a été rapporté que The Rock est le plan pour Reigns à WrestleMania 38 en avril prochain. La WWE espère que la star hollywoodienne apparaîtra à Survivor Series pour lancer cette querelle et c’est aussi le 25e anniversaire des débuts de Rock à la WWE.