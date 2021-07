Roman Reigns qualifie John Cena d’« acte de nostalgie de la position missionnaire » .

La superstar de la WWE et champion universel Roman Reigns à SmackDown en juillet 2021

Roman Reigns a déchiré John Cena en lambeaux à SmackDown alors qu’il rôtissait la légende de la WWE et comparait son personnage à une “position de missionnaire”.

Le champion universel n’a fait aucun prisonnier lors de l’édition de vendredi soir de la marque bleue alors qu’il visait le lutteur devenu star d’Hollywood pour ne pas avoir secoué son personnage à l’écran pour son retour.

Cena est revenu à Money In The Bank et a jeté son dévolu sur le titre de chef tribal, mais Reigns a apparemment été moins qu’impressionné par la façon dont les choses se sont passées depuis cette nuit-là.

Traquer l’ancien champion pour ne pas avoir bousculé sa musique, sa présentation ou son acte général – tout ce que Roman a fait à son retour à la même époque l’année dernière – l’a qualifié d’acte de nostalgie.

Il a même insisté sur le fait que ses promotions étaient comme une “position de missionnaire tous les soirs”, plutôt que d’essayer quelque chose de différent pour son grand retour.

Brutal. Absolument brutal.

“Je n’ai aucune envie de vous voir”, a insisté le champion, refusant catégoriquement le défi SummerSlam du lutteur devenu star d’Hollywood à un chœur de huées de la foule.

Cependant, cette réaction s’est rapidement transformée en acclamations et en intrigue lorsqu’il a été interrompu par un certain Finn Balor, qui est descendu avec une aura plus proche de son attitude NXT.

Le prince – qui a battu Sami Zayn lors de son premier match à SmackDown deux ans plus tôt dans la nuit – a suggéré que s’il esquivait Cena, Roman accepterait peut-être son défi à la place.

Il y avait un grand chant « de la peur de Roman » de la foule, qui semble entièrement derrière un match entre Reigns et Balor – et le champion a accepté un rugissement de la part des personnes présentes.

Il convient de noter que le commentateur vétéran Michael Cole n’a pas confirmé le match avec Balor pour SummerSlam, donc nous nous dirigeons toujours vers Reigns et Cena pour Vegas.

Cependant, Finn sera une grande distraction sur le chemin de ce combat à succès, et ajoute une ride dans le scénario que personne n’a vu venir.

