Roman Reigns vis Jimmy Uso ⋆ .

Roman Reigns était en désaccord avec Jimmy Uso à SmackDown alors que la WWE poursuivait l’un de ses meilleurs scénarios actuels quelques jours avant WrestleMania Backlash.

Le Champion Universel affronte Cesaro avec l’or en jeu ce week-end, et il avait les mains pleines entre son challenger et le drame familial.

Le spectacle a débuté avec Jey Uso affirmant que son frère Jimmy n’avait pas respecté le chef tribal et avait besoin de recevoir une leçon.

Roman est sorti et s’est d’abord adressé à Cesaro avec une gentillesse, le louant comme un talent mais insistant sur le fait que le chef de la table transcende le fait d’être un lutteur.

En fin de compte, Jimmy l’a interrompu et a exhorté Jey à rejoindre la bonne équipe, et a suggéré que leur cousin pourrait ne pas être en mesure de faire le travail contre le Superman suisse.

Reigns a insisté sur le fait qu’il était le chef de la table et a expliqué exactement ce que cela signifie, avant d’exhorter Jimmy à essayer de battre Cesaro pour lui-même.

Il a relevé le défi, qui a été rapidement accepté car il a promis de passer à Backlash et de remporter le titre mondial.

Le vétéran a livré une belle promo dans les coulisses pendant la nuit pour hype à la fois l’événement principal et son énorme match de championnat.

Finalement, il était temps de passer à l’action, avec Jimmy et Cesaro travaillant bien ensemble pour organiser un grand concours.

Finalement, Roman est sorti et a attaqué son rival pour provoquer une disqualification, ce qui a bouleversé Jimmy alors qu’ils se disputaient tandis que la star suisse attaquait Jey sur le ring.

Roman a effectué l’arrêt en exhortant son cousin à l’aider, mais Cesaro a riposté et a attaqué Jey aussi, avant de donner un super coup de pied à Jimmy du tablier.

Reigns est parti, devant regarder son prochain challenger exposer Jey avec plusieurs neutralisants.

Natalya et Tamina remportent le championnat féminin par équipe, Apollo Crews remet une médaille au commandant Azeez

Le premier match de la soirée était une reprise de WrestleMania alors que Natalya et Tamina battaient Shayna Baszler et Nia Jax pour remporter les titres par équipe féminine.

Quelle que soit la longueur de ce scénario et de ce règne de championnat – parfois, c’est un gros euphémisme – c’était plus proche de leur affrontement au spectacle, avec une belle énergie et le bon résultat absolu.

Tamina détient enfin l’or après une décennie avec la société, et l’émotion très réelle de son partenaire d’équipe était évidente.

Apollo Crews est venu avec le commandant Azeez pour organiser une cérémonie spéciale de médaille d’honneur pour ce dernier après ses actions de ces dernières semaines.

Cependant, Big E a rapidement interrompu le Champion Intercontinental sur le titan tron ​​et a révélé qu’il n’en avait pas encore fini avec lui.

Sami Zayn est sorti et a insisté sur le fait qu’il était également en désaccord avec Crews parce qu’il détient son titre, ce qui a à son tour fait sortir Kevin Owens et déclenché une énorme bagarre.

En fin de compte, Big E a tenu bon et nous avons découvert plus tard que les quatre hommes s’affronteront pour la médaille d’or la semaine prochaine.

Ailleurs, Rey Mysterio a affronté Dolph Ziggler dans un amtch initialement prévu pour le spectacle de la semaine dernière, deux nuits avant de faire équipe avec son fils Dominik pour affronter les Dirty Dawgs.

La légende masquée a remporté le grand combat avec un berceau intérieur, mais les champions par équipe de SmackDown auraient des mots forts pour Dominik car ils ont promis de conserver la médaille d’or.

Quelques jours avant de défendre son propre titre, Bianca Belair est venue sur le ring et a affirmé que Bayley était amère après avoir été éclipsée à WrestleMania.

Le modèle de rôle (qui méritait vraiment beaucoup mieux le mois dernier) a insisté sur le fait qu’elle se voyait dans l’EST de la WWE après ses jours de queue de cheval, et a averti que l’histoire ne se terminait pas bien.

C’était un segment promotionnel assez décent qui a ajouté un peu de feu à un match pour le titre qui avait besoin d’une étincelle – bien qu’il ne fasse aucun doute que les deux stars livreront entre les cordes dimanche.

Nous avons également vu Shinsuke Nakamura combattre le roi Corbin dans un effort perdant, ce dernier réussissant à voler la victoire.

Après la cloche, le roi du style fort a secoué son adversaire avec un Kinshasa et a volé sa couronne de roi de l’anneau en se tenant debout.

Aleister Black continue de préparer son retour avec un autre conte troublant, et il sera un excellent ajout à la liste de SmackDown après si longtemps loin du ring.

Résultats et notes WWE SmackDown

Titres par équipes féminines: Natalya et Tamina battent Nia Jax et Shayna Baszler (c) (B) Rey Mysterio a effectué le tombé sur Dolph Ziggler (B) Le roi Corbin a battu Shinsuke Nakamura (C +) Cesaro a battu Jimmy Uso via DQ (B +)

