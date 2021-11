Romance à la porte? Kim Kardashian et Pete Davidson sont aperçus en couple

« Personne ne sait vraiment ce qui se passe avec Kim et Pete », a déclaré une source à Us Weekly après la sortie d’Halloween. « Ils ne sont que des amis pour le moment, mais les choses pourraient devenir romantiques. Kim est célibataire et s’amuse en ce moment. »

Une autre source a ajouté que Kim était « choquée » par l’alchimie entre elle et la star de King of Staten Island.

La femme d’affaires est en plein divorce de Kanye ouest. Le couple, qui partage quatre enfants : Nord, 8 ans, Saint, de 5, Chicago, 3 et Psaume, 2 ans, s’est officiellement séparé en février après des mois de spéculations sur leur relation.

Davidson, pour sa part, était plus récemment lié à Phoebe dynevor. Le couple s’est séparé en août après plusieurs mois de relation.