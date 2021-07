Romance entre Kimberly Loaiza et JD Pantoja en vidéo 13.13 ! | Instagram

La Lindura Mayor et son mari Juan de Dios Pantoja nous ont offert une belle vidéo de la Nouveau single ” 13.13 “, où nous avons l’occasion de voir comment se déroule leur amour.

Démontrer son amour comme à de constantes occasions, cela ne pouvait surtout pas être manqué, puisque la chanson était dédiée à l’amour de Juan de Dios en tant que Kimberly Loaïza , exprimé dans cette mélodie romantique et entraînante.

En raison de la pandémie dans laquelle nous nous trouvons depuis 2020 le couple a dû voir la nécessité de se limiter au moins un peu au niveau de leurs activités, donc la meilleure idée de lancer un Vidéo officielle C’était pour profiter de leurs propres séjours, c’est ainsi depuis Acapulco qu’ils décidèrent d’enregistrer quelques scènes et de donner vie à 13.13.

Alors que le couple s’est rencontré à Acapulco, Guerrero, Mexique, ils ont partagé avec nous à plusieurs reprises des publications que depuis hier nous avons recommencé à voir dans la vidéo officielle de JD Pantoja.

Vous vous souviendrez d’un repas spécial que le couple a pris près de la maison qu’ils louent, où ils étaient très amoureux et ont partagé quelques photos et vidéos sur l’Instagram de Kim Loaiza.

On a aussi vu certaines de ses sorties à la plage, quand Kimberly Loaiza portait un maillot de bain deux pièces et une sorte de short transparent, tout ça à retrouver sur la chaîne officielle de l’artiste musical dans sa nouvelle vidéo et aussi sur Instagram publié à différentes dates.

Sans le vouloir, ils nous ont peu à peu donné quelques scènes qui seraient plus tard combinées dans ce nouveau projet, actuellement la vidéo compte 3,6 millions de reproductions après 19 heures de sa publication.

Dès la sortie de la chanson, le couple a également appelé Jukilop a commencé à promouvoir la vidéo officielle, depuis la chanson il y a quelques semaines que le chanteur lui-même avait déjà partagé son album “Temps” dont cette mélodie fait partie.

Cette année a été très productive pour Juan de Dios car il a eu l’occasion de profiter de sa célébrité beaucoup plus longtemps ainsi que de créer du contenu et de la musique aux côtés de sa femme qu’il adore.

Quelque chose qui a caractérisé le couple, c’est que malgré le fait de ne pas avoir le même succès, puisque c’est Kimberly qui a excellé un peu plus que son mari, le soutien entre eux est le même ainsi que la fierté de savoir que leur carrière continue en promotion. , cette affaire ne peut pas être de mauvaise humeur pour Juan de Dios Pantoja qui, au contraire, est excité et soutient beaucoup le talent et le triomphe de sa femme.

Chacun des deux se distingue d’une manière différente, récemment le père de Kima et Juanito a lancé deux modèles d’aides auditives qui ont commencé à être vendus immédiatement, donc quand l’un réussit dans un domaine l’autre réussit dans un autre, les deux sont devenus une grande équipe qui aide et se motivent constamment, pour lesquels ils sont tant adorés par leur mignonnes quant à leur pantojitas.

13.13 est devenu le numéro un des tendances au Mexique, en Argentine et en Colombie, comme Juan de Dios lui-même l’a indiqué dans ses publications sur Instagram, avec également la participation d’Ovy On The Drums qui a travaillé avec d’importantes personnalités de la musique et maintenant Il le fait aussi avec Kim et Juan.

C’est quelque chose de fondamentalement habituel lorsque l’un des deux sort un nouveau clip qui commence immédiatement à avoir des millions de reproductions et devient en peu de temps une tendance dans les listes de lecture, tous deux se sentent sûrement fiers et inspirés pour continuer à créer de la musique et du contenu.