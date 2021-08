Romance & Secrets Abondent dans la première bande-annonce (VIDEO) ⋆ .

La première bande-annonce de Days of Our Lives: Beyond Salem est arrivée et elle est pleine de surprises, de secrets et de romance.

La série dérivée limitée présentée en première le lundi 6 septembre et diffusant de nouveaux épisodes jusqu’au vendredi 10 septembre voit le retour de certains visages familiers alors que les résidents de Salem voyagent en dehors de leur cadre habituel. La série est diffusée gratuitement sur Peacock, et les fans de Days seront certainement enthousiasmés par le retour de Charles Shaughnessy dans le rôle de Shane Donovan, un personnage qu’il a joué dans le feuilleton original de 1984 à 1992.

Shaughnessy n’est pas la seule surprise à être dévoilée avec la nouvelle bande-annonce, car la série ajoute Jackie Cox (RuPaul’s Drag Race), une drag queen canadienne emblématique célèbre pour son imitation de Lisa Rinna, en tant que guest star. Dans le premier aperçu passionnant ci-dessous, un mystère est mis en place concernant des bijoux volés qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour Salem s’ils tombaient entre de mauvaises mains.

Heureusement, l’agent de l’ISA Billie Reed (Lisa Rinna) est sur l’affaire alors qu’elle parcourt le monde à la recherche du trésor disparu. Également à l’extérieur de Salem se trouvent John (Drake Hogestyn) et Marlena (Deidre Hall) en vacances à Zurich, Ben (Robert Scott Wilson) et Ciara (Victoria Konefal) en escapade romantique à la Nouvelle-Orléans, Chad (Billy Flynn) rendant visite à des amis à Phoenix, et Abe (James Reynolds), Paulina (Jackée Harry), Lani (Sal Stowers) et Eli (Lamon Archey) lors d’un voyage à Miami.

Parmi les autres apparitions dans la série figurent Eileen Davidson, Thaao Penghlis, Leann Hunley, Christie Clark, Austin Peck, Greg Rikaart, Chandler Massey, Zachary Atticus Tinker et Peter Porte. Ne manquez pas leur chasse épique aux bijoux volés avec beaucoup de romance, d’action et de drame que seul Days peut offrir. Découvrez la bande-annonce ci-dessous et diffusez Beyond Salem en septembre.

Jours de nos vies : au-delà de Salem, Première de la série, lundi 6 septembre, Peacock