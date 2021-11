Romano a de bonnes nouvelles pour les fans de Liverpool au sujet d’un « joueur magnifique »

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Quel joueur Liverpool a sous la forme de Thiago.

L’international espagnol a rappelé aux supporters de Liverpool sa qualité lors de la démolition 4-0 d’Arsenal le week-end dernier.

Il ne faisait pas partie des buts, mais Thiago était au cœur de tout ce que l’équipe de Jurgen Klopp a créé dans un sens offensif.

Le joueur de 30 ans avait besoin d’une telle performance après ce qui a été un arrêt-démarrage des 15 premiers mois à Anfield.

La semaine dernière, Bild a spéculé que Barcelone pourrait essayer de signer à nouveau son ancien joyau de l’académie en janvier.

Mais le journaliste italien fiable Fabrizio Romano a versé de l’eau froide sur cette rumeur, affirmant qu’il se concentre sur les Reds.

Il a déclaré à son podcast Here We Go : « On me dit que c’est vrai à 100 % [that he is focused on Liverpool]. Barcelone n’a jamais contacté Liverpool à propos de Thiago. Bien sûr, ils le considèrent comme un joueur magnifique, mais il n’y a aucune négociation avec Thiago ou Liverpool.

Bonnes nouvelles?

En un mot, absolument.

Klopp n’est pas au ras des milieux de terrain de qualité – enfin, pas en forme de toute façon.

Liverpool a mis sur la touche Curtis Jones, Harvey Elliott et James Milner, tandis que Jordan Henderson a également raté la victoire sur Arsenal en raison d’une blessure.

Et comme les Merseysiders n’ont pas réussi à remplacer Georginio Wijnaldum, il est plus important que jamais que Klopp conserve ses meilleurs milieux de terrain au club.

Et comme il l’a prouvé samedi, Thiago est certainement l’un des joueurs les plus forts de Liverpool pour ce rôle.

En termes simples, l’homme est un maestro absolu et malgré ses 30 ans et un peu sujet aux blessures insignifiantes, c’est toujours un joueur énorme pour l’équipe d’Anfield et c’est certainement un coup de pouce s’il reste sur place.

