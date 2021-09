Romano dit qu’Arsenal pense que la signature d’Edu pourrait valoir le double de ce qu’ils ont payé

in



Photo par ANP Sport via .

S’exprimant sur le podcast Here We Go, Fabrizio Romano a discuté de l’activité de transfert estival d’Arsenal, à savoir la signature de Martin Odegaard.

En entrant dans la fenêtre d’été, Arsenal savait qu’ils avaient besoin d’un milieu de terrain créatif, et ils ont fini par signer le Norvégien vers la fin de la fenêtre pour un montant de 35 millions d’euros (30 millions de livres sterling).

Cependant, Arsenal pense qu’ils ont obtenu une bonne affaire ici, car Romano dit que le club est convaincu qu’Odegaard pourrait valoir le double de ce qu’ils ont payé pour lui le mois dernier.

Qu’est-ce qui a été dit?

Romano discutait des affaires récentes d’Arsenal.

“Félicitations à Arsenal, ils sont vraiment contents d’Odegaard, la stratégie était parfaite. Ils sont persuadés d’avoir dépensé 35 M€, mais ils pensent que le joueur vaudra le double dans quelques mois. Ils sont également très satisfaits de Takehiro Tomiyasu, un bon impact et un bon professionnel », a déclaré Romano.

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Peut être une bonne affaire

À 35 millions d’euros, Odegaard pourrait devenir une aubaine absolue pour Arsenal.

Le milieu de terrain n’a que 23 ans, il a donc beaucoup de place pour grandir, et il suffit de regarder ses performances pour la Real Sociedad il y a quelques années pour voir à quel point il peut être bon.

Odegaard pourrait finir par valoir beaucoup plus que ce que les Gunners ont payé pour lui, et il montre déjà ses capacités dans le nord de Londres, marquant le but vainqueur de sa nouvelle équipe ce week-end contre Burnley.

Edu a peut-être fait quelques signatures choquantes à Arsenal ces dernières années, mais faire venir Odegaard semble être une bonne affaire pour les Gunners.

Photo de Jonathan Moscrop/.

