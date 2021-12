Romano: le Bayern Munich rejoindra le BVB, Liverpool, le FC Barcelone et la Juventus à la poursuite de Denis Zakaria de Gladbach

Tous les signes indiquent que le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria emmène ses talents au Borussia Dortmund, mais le Bayern Munich est sur le point de faire un dernier effort pour signer le joueur par expert en transfert Fabrizio Romano.

Zakaria, qui a été vaguement lié aux Bavarois à plusieurs reprises au cours des deux dernières saisons, verra son contrat avec Die Fohlen expirer en 2022, ce qui a fait prendre conscience à Gladbach qu’il doit le vendre maintenant plutôt que de risquer de le perdre gratuitement en L’été:

Denis Zakaria a reçu de nombreuses approches ces dernières semaines, en fin de contrat en 2022. Il a récemment changé d’agent – le Bayern a rejoint la course, Liverpool a également demandé des informations puisqu’il est avec Hasan Cetinkaya. #transferts La Juventus et le Barça toujours intéressés. Course ouverte. pic.twitter.com/UfMrr0AOWs – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 7 décembre 2021

Le regain d’intérêt du Bayern Munich pour Zakaria est curieux. Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont des partants solides, mais il y a eu quelques fissures dans les fondations du milieu de terrain de l’équipe.

Au dernier rapport sur le sujet, Kimmich n’était pas vacciné contre le COVID-19, ce qui place l’équipe dans une position précaire, car l’international allemand pourrait être susceptible de manquer de longues périodes. Goretzka, malgré toutes ses qualités, semble se diriger progressivement vers le statut de « sujet enclin aux blessures ».

Avec Corentin Tolisso, Marc Roca et Michael Cuisance tous sur la liste « à vendre », le Bayern Munich aura absolument besoin de corps pour le tableau de profondeur, mais Zakaria semblerait trop talentueux – et souhaité par trop d’autres clubs – pour sauter à Bayern Munich, seulement pour être un joueur de banc comme Marcel Sabitzer l’a fait.

Quoi qu’il en soit, le manque potentiel de profondeur pourrait absolument donner au Bayern Munich plus que suffisamment de raisons de jouer pour Zakaria. Per Romano, la Juventus, Liverpool et le FC Barcelone sont également intéressés.